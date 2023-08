https://fr.sputniknews.africa/20230823/loccident-epaule-kiev-dans-ses-attaques-de-drones-contre-la-population-russe-selon-moscou-1061565253.html

L’Occident épaule Kiev dans ses attaques de drones contre la population russe, selon Moscou

La diplomatie russe a condamné le rôle des services secrets occidentaux dans la fourniture de renseignements à Kiev qui mène des attaques de drones contre les... 23.08.2023

La Russie n’ignorera pas le rôle des services secrets occidentaux qui procurent à Kiev des informations pour leurs attaques de drones contre les infrastructures civiles russes et les civils, a indiqué ce 23 août la porte-parole de la diplomatie russe.À titre d’exemple, Maria Zakharova est revenue sur l’interception par des chasseurs russes de deux drones américains de reconnaissance MQ-9 Reaper et d’un drone de combat Bayraktar TB2 de production turque dans la région de la péninsule de Crimée, le 22 août.En outre, elle a pointé du doigt deux attaques ukrainiennes ayant fait trois morts parmi les civils dans le village de Lava dans la région de Belgorod dans la matinée. Enfin, Kiev a tenté d’attaquer la capitale russe dans la nuit du 22 au 23 août, poursuit-elle. Deux drones ont été abattus par la défense antiaérienne, alors qu’un autre s’est écrasé sur un bâtiment en construction dans le centre d’affaires Moskva-City.Une réponse suivraFace à ces actes jugés "terroristes", la Russie apportera certainement sa riposte:Pour Moscou, l’Ukraine et ses alliés de l’Otan font ainsi preuve d’une "rage impuissante" pour l’échec de la "soi-disant contre-offensive" de Kiev et l’incapacité de changer la situation sur la ligne de contact malgré l’aide occidentale massive. De ce fait, ils tentent de "prendre une revanche" en attaquant la population russe et les infrastructures civiles.À cet égard, Moscou réitère que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale précédemment annoncés "seront pleinement mis en œuvre et qu'il n'y aura plus de menaces contre la sécurité de la Russie à partir du territoire ukrainien", conclut la porte-parole de la diplomatie russe.

