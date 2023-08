https://fr.sputniknews.africa/20230815/larmee-ukrainienne-se-retire-dans-la-panique-pres-de-kharkov-selon-un-ancien-de-la-cia-1061357164.html

L’armée ukrainienne se retire dans la panique près de Kharkov, selon un ancien de la CIA

La Russie met la pression dans la région de Kharkov, forçant Kiev à évacuer ses troupes, a affirmé l’ancien agent de la CIA Larry Johnson. Les déclarations du... 15.08.2023, Sputnik Afrique

Alors que les forces ukrainiennes peinent à percer les défenses russes depuis plusieurs mois, c’est désormais Moscou qui a repris l’initiative dans certaines régions, comme l’a expliqué l’ex-agent de la CIA Larry Johnson dans une vidéo sur Youtube.Larry Johnson a ajouté que les alliés de Kiev avaient de plus en plus de mal à soutenir les besoins en armements ukrainiens. L’industrie américaine peut ainsi produire 90.000 obus de 155mm par mois, ce qui correspond à trois jours de frappe côté ukrainien, a-t-il affirmé.Succès dans la région de KharkovDébut août, la Défense russe avait déclaré avoir progressé sur l’axe de Koupiansk, dans la région de Kharkov. Plusieurs points d’appuis et postes d’observation ont été pris. Les autorités ukrainiennes semblent admettre la défaite et ont évacué la population de 37 localités dans le district, même si de nombreux habitants ont refusé d’être déplacés.Le pessimisme semble d’ailleurs s’être installé côté ukrainien après ces avancées. Oleg Soskine, ancien conseiller à la présidence ukrainienne, a ainsi déclaré que "la perte de Koupiansk n’est pas loin", en incombant la responsabilité à l’incompétence de Volodymyr Zelensky. Selon lui, Koupiansk pourrait se transformer en nouvelle Artiomovsk (Bakhmout), ouvrant la porte aux forces russes vers la ville de Kharkov.

russie, kharkov, conflit ukrainien, ukraine, armements, livraison d'armes à l'ukraine