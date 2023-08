https://fr.sputniknews.africa/20230812/pont-de-crimee-cible-par-des-missiles-moscou-promet-de-riposter-1061285192.html

Pont de Crimée ciblé par des missiles: Moscou promet de riposter

La diplomatie russe a promis de riposter aux "actions barbares" de Kiev, après avoir abattu plusieurs missiles visant le pont de Crimée ce 12 août. 12.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie condamne les attaques du régime de Kiev contre le pont de Crimée ce 12 août et les qualifie d’actes terroristes, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Elle a rappelé que le pont de Crimée était une infrastructure purement civile. Selon la porte-parole, Kiev attaque des civils pour se venger de ses défaites sur le front.Missiles abattus près du port de CriméeCe 12 août, l’armée ukrainienne a essayé deux fois de frapper le pont de Crimée avec des missiles sol-air S-200 adaptés pour attaquer des cibles au sol. Ceux-ci ont été détectés et interceptés par la défense aérienne russe au-dessus du détroit de Kertch, selon le gouverneur de Crimée. Les attaques n’ont pas fait de victimes ni causé de dommages au pont, a-t-il précisé.Les services spéciaux ont mis en place un écran de fumée sur le pont, d'après Oleg Krioutchkov, conseiller du chef de la Crimée.En outre, la péninsule a fait l’objet, la nuit du 11 au 12 août, d’une attaque massive via une vingtaine de drones, dont 14 ont été abattus par la défense aérienne et six autres brouillés par des moyens de guerre électronique.

