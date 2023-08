https://fr.sputniknews.africa/20230818/ces-merveilles-africaines-parmi-les-plus-beaux-endroits-du-monde-1061432084.html

Ces merveilles africaines parmi les plus beaux endroits du monde

Ces merveilles africaines parmi les plus beaux endroits du monde

Quatre destinations en Afrique ont été classées parmi les plus beaux endroits du monde, selon le magazine britannique Time Out. Il s’agit de dunes marocaines... 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T16:44+0200

2023-08-18T16:44+0200

2023-08-18T16:44+0200

maghreb

afrique subsaharienne

maroc

afrique du sud

zambie

zimbabwe

éthiopie

destination

chutes victoria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/08/1045977846_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_80e188c2c36c014ce264601edf56160f.jpg

Le continent africain ne manque pas d’endroits à couper le souffle. Quatre merveilles géographiques sont entrées dans le classement des 30 plus beaux endroits au monde. Publiée début août par le magazine britannique Time Out, la liste se base sur l’expérience personnelle des contributeurs de la revue.Situé au Maroc, l’Erg Chebbi, plus connu comme les dunes de Merzouga, est le plus bel endroit d’Afrique. Il est 3e dans le classement.En deuxième position figure le fleuve sud-africain Storms River, dont l’embouchure est située dans le parc national de Tsitsikamma. Ce cours d’eau occupe la 9e place mondiale. "D'énormes vagues s'écrasent contre les rochers, envoyant des embruns dans l'air, le soleil fait réfléchir les rayons arc-en-ciel à travers les gouttelettes", décrit une contributrice du magazine.Les chutes Victoria (18e mondial), situées sur le fleuve Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, sont en troisième position africaine. Cette merveille, de plus de 1.700 mètres de largeur, est la plus grande chute au monde. Dans la langue Kololo, cet endroit s’appelle Mosi-oa-Tunya, qui signifie "la fumée qui tonne".La dépression de Danakil (21e mondial) est le quatrième plus bel endroit d’Afrique, selon le classement. Il s’agit d’une structure géologique située en Éthiopie causée par la divergence de trois plaques tectoniques. Cette vaste plaine est considérée comme l’une des zones les plus arides et stériles de la planète.Selon une autre contributrice de Time Out, arrivée dans cet endroit, elle a été obligée de "cligner deux fois des yeux pour s’assurer que le paysage n’était pas un mirage".Leaders du classementAu niveau mondial, la baie de Kotor, située au Monténégro, et l’Islande en général occupent les deux premières places du classement.Le Mont-Saint-Michel en France et la Grande Mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, clôturent le top 5.

maghreb

afrique subsaharienne

maroc

afrique du sud

zambie

zimbabwe

éthiopie

chutes victoria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, afrique subsaharienne, maroc, afrique du sud, zambie, zimbabwe, éthiopie, destination, chutes victoria