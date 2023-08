https://fr.sputniknews.africa/20230816/la-russie-propose-absolument-une-alternative-un-attache-militaire-camerounais-sur-armee-2023--1061377902.html

"La Russie propose absolument une alternative", un attaché militaire camerounais sur Armée 2023

Les gens se rendent compte que le besoin de sécurité va au-delà de l’idée traditionnelle des besoins humains reflétés dans la hiérarchie de Maslow, affirme à Sputnik l’attaché militaire de l’ambassade du Cameroun à Moscou Samuel Bissioer. Le haut gradé se réfère ici à la pyramide des besoins de Maslow, une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins établie par le psychologue Abraham Maslow.Selon le militaire, si la survie est essentielle, la sécurité est le principal défi auquel sont confrontées les sociétés aujourd'hui. En ce sens, la Russie offre une approche alternative."C'est pourquoi nous sommes ici. Et d'après ce que nous entendons, la Russie propose absolument une alternative."M.Bissioer a également abordé le concept de culture et son importance pour la prospérité. Selon lui, la véritable décolonisation des Africains se produira lorsqu'ils intérioriseront l'essence de la culture, ouvrant la voie à une immense richesse et à des progrès technologiques.L’importance de sauvegarder la cultureCitant l'exemple de son propre pays, le Cameroun, qui compte 248 cultures différentes parmi ses 27 millions d'habitants, l'attaché militaire a expliqué qu’elle relève de la gestion collective de diverses traditions par une communauté."Alors, qu'est-ce que la culture? Ma définition de la culture est que c'est la gestion de différents dieux par une communauté. Qu’est-ce que cela veut dire? Comment cette communauté a réussi à survivre, depuis peut-être des milliers d'années. Si nous, nos ancêtres, nos parents avons réussi à survivre, vous ne pouvez pas imaginer ce qui va arriver", avance-t-il.Le forum Armée 2023 est organisé par le ministère russe de la Défense du 14 au 20 août. Il présente plus de 28.500 expositions de 1.500 exposants venus de Russie et de l'étranger avec les dernières réalisations et innovations dans le domaine de la défense et de la sécurité.Construire en commun un système de sécurité indivisibleEn s’adressant en visioconférence aux participants à l’inauguration du forum, Vladimir Poutine a évoqué la nécessité d’un système de sécurité égale et indivisible."La Russie est ouverte à l’approfondissement d’un partenariat technologique et d’une coopération militaro-technique d’égal à égal avec tous ceux qui font valoir leurs intérêts nationaux, leur voie de développement indépendante. Elle estime qu’il est primordial avant tout de construire en commun un système de sécurité égale et indivisible qui protégerait avec sûreté chaque État", a-t-il indiqué.

