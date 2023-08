https://fr.sputniknews.africa/20230814/poutine-la-russie-est-ouverte-au-partenariat-militaro-technique-avec-les-pays-epris-dindependance-1061320891.html

Poutine: la Russie est ouverte au partenariat militaro-technique avec les pays épris d’indépendance

Poutine: la Russie est ouverte au partenariat militaro-technique avec les pays épris d'indépendance

La Russie est prête à approfondir la coopération militaire et technique avec tous les pays qui tiennent à un développement indépendant, révèle Vladimir Poutine... 14.08.2023, Sputnik Afrique

Se félicitant du nombre croissant d'entreprises militaro-industrielles présentant leur production au forum Armée-2023 en Russie, Vladimir Poutine a prôné la coopération dans ce domaine avec les pays ayant opté pour un développement indépendant dans leurs intérêts nationaux.Cette année, plus de 80 entreprises militaro-industrielles étrangères présentent leur production au forum, alors qu'il y en avait 32 l'année dernière, a précisé Vladimir Poutine.Développer les liens établis et en promouvoir de nouveauxM.Poutine a exprimé la volonté de développer les liens déjà établis, mais aussi de fonder des relations nouvelles basées sur une longue expérience réussie de ce partenariat mutuellement avantageux.Un partenariat dans l’intérêt de la stabilitéLe chef de l’Etat russe a également proposé aux partenaires un large éventail d’armes modernes."Y compris des systèmes dernier cri de commandement, de reconnaissance, des armes de haute précision et de la robotique."Selon le Président russe, le renforcement de la coopération militaro-technique servira à renforcer la sécurité et la stabilité.

