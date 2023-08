https://fr.sputniknews.africa/20230816/le-forum-armee-un-tournant-pour-un-engagement-dans-la-cooperation-militaire-moscou-abuja-1061370997.html

Le forum Armée, un "tournant pour un engagement dans la coopération militaire Moscou-Abuja"

La coopération russo-nigériane n'est pour l'instant pas à son plus haut niveau, mais a un bon potentiel de développement, notamment dans le domaine militaire... 16.08.2023, Sputnik Afrique

"Le Nigeria tient la Russie en très haute estime", a déclaré à Sputnik Chiakor Alfred Orkuma, responsable de l'innovation stratégique au Centre Ashcraft pour la recherche en sciences sociales à Abuja, au Nigeria.Cependant, le niveau d'engagement entre Moscou et Abuja dans le domaine militaro-technique n'est pas encore aussi fort que souhaité, selon lui. Il a néanmoins exprimé l'espoir que le 9e Forum international Armée-2023 dans la région de Moscou et les discussions entre participants serviront de "tournant pour un engagement bon et robuste dans la coopération militaire bilatérale".Le Nigeria avait également participé au récent sommet Russie-Afrique, représenté par son vice-président, Kashim Shettima, a noté M.Orkuma.Reconnaissance pour l'aide russeL’expert a rappelé que l'Union soviétique était toujours intervenue positivement dans les affaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pendant la guerre civile nigériane, également connue sous le nom de guerre du Biafra, entre l'armée nigériane et la république sécessionniste du Biafra, en 1967-1970, l'URSS a fourni du matériel logistique et un soutien technique qui ont contribué à victoire du Nigeria.Tout en reconnaissant que ces relations ont connu des hauts et des bas, M.Orkuma exprime son optimisme, espérant que les frontières seront lissées et les barrières brisées pour un engagement plus solide.Le forum Armée-2023 est organisé par le ministère russe de la Défense du 14 au 20 août. Il présente plus de 28.500 expositions de 1.500 exposants venus de Russie et de l'étranger avec les dernières réalisations et innovations dans le domaine de la défense et de la sécurité.

