Abuja lorgne le chasseur russe de 5e génération Checkmate

Lors du Sommet Russie-Afrique, le Nigeria examine la possibilité d'acheter à Moscou des avions de chasse Checkmate, a fait savoir à Sputnik un responsable... 28.07.2023, Sputnik Afrique

Le Nigeria manifeste son intérêt pour l'achat de chasseurs russes, dont l'avion de cinquième génération Checkmate, a indiqué à Sputnik Dmitri Chougaïev, directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS), en marge du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.L'actuel portefeuille de commandes des pays d'Afrique constitue 20% du total des commandes d'exportation passées à la Russie.Même si les contrats concrets ne sont pas encore sur la table, les partenaires examinent des échantillons de matériel aéronautique russe, selon lui. "Ce n'est pas le sujet d'aujourd’hui, mais je pense que nous reviendrons à cette question", a-t-il indiqué.La Russie a déjà partiellement exécuté un contrat de livraison au Nigeria concernant des hélicoptères d'attaque Mi-35, avait précédemment annoncé M. Chougaïev.L'enginLe Su-75 Checkmate ("Échec et mat") est le premier avion de combat furtif monomoteur de cinquième génération développé par Soukhoï (qui fait partie du groupe Rostec). Le chasseur a été présenté en juillet 2021 lors du salon aérospatial MAKS. À l'étranger, il a été exposé au salon aéronautique Dubai Airshow la même année.Il se différencie des autres avions de combat russes par sa petite taille, le coût réduit de l'heure de vol et un bon rapport prix/performances. La masse de sa charge utile dépasse les sept tonnes. Il peut frapper jusqu'à six cibles à la fois, avec un rayon d'action de 3.000 km. Le lot pré-série devrait être prêt d'ici à 2026.

