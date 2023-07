Moscou désigne les armes qui intéressent le plus les pays africains

https://fr.sputniknews.africa/20230727/moscou-designe-les-armes-qui-interessent-le-plus-les-pays-africains-1060837739.html

Les pays africains s’intéressent surtout aux équipements militaires russes les plus récents comme les avions, les hélicoptères et les systèmes de défense... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T17:06+0200

L'Afrique, qui souhaite acquérir des aéronefs militaires, des blindés et des systèmes de missiles sol-air, représente environ 20% dans le carnet de commandes d'armes russes, a expliqué aux journalistes ce jeudi 27 juillet Dmitri Chougaïev, directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS), lors du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.Selon lui, les systèmes de défense aérienne, l'aviation et les véhicules blindés modernes font l'objet d'une demande stable dans les pays d'Afrique du Nord.Modernisation d’armes en serviceEn outre, les partenaires africains examinent avec grand intérêt les propositions des entreprises russes de défense concernant la modernisation des armements utilisés par leurs forces armées.Quant aux raisons pour lesquelles les armes et les équipements militaires russes attirent les pays africains, M.Chougaïev a pointé leurs caractéristiques tactiques et techniques ainsi que leur fiabilité. Il s’agit surtout de leur aptitude à fonctionner dans les conditions climatiques difficiles de l'Afrique et de leur grande facilité d'entretien.

