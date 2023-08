https://fr.sputniknews.africa/20230814/nourriture-pour-tous-les-ministres-de-lagriculture-des-brics-signent-une-declaration-1061337558.html

Nourriture pour tous: les ministres de l'Agriculture des BRICS signent une déclaration

Nourriture pour tous: les ministres de l'Agriculture des BRICS signent une déclaration

Les ministres de l'Agriculture des BRICS (Chine, Brésil, Russie, Inde et l’Afrique du Sud), ont signé, le week-end à Limpopo (320 km de Pretoria), une Déclaration conjointe sur les domaines de coopération et d'accord sur diverses interventions dans le domaine de l'agriculture. Signée à l’occasion de la tenue de la 13ème réunion des ministres de l'Agriculture du groupement, la Déclaration recommande de réduire l'impact du changement climatique sur l'agriculture et la production alimentaire, d’assurer l'accès à la nourriture pour les plus vulnérables, de renforcer la coopération et l'innovation en matière de technologie agricole, ainsi que l'échange d'informations agricoles, le commerce et l’investissement. Contrecarrer l'impact du réchauffement climatiqueEn ce qui concerne le changement climatique, les ministres de l'agriculture des BRICS ont appelé à la mise à disposition de moyens de mise en œuvre pour les pays en développement, afin de leur permettre de réduire les impacts négatifs du changement climatique sur la sécurité alimentaire en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience des personnes, outre les systèmes de production alimentaire et agricole. Ils ont en outre décidé de plaider en faveur d'efforts conjoints entre les pays membres du BRICS pour faire face aux impacts du changement climatique sur l'agriculture. Les ministres soutiennent également l'adoption de meilleures pratiques agricoles qui s'alignent sur les objectifs convenus au niveau international, tels que les objectifs de développement durable (ODD). Libre accès à l'alimentationRelevant que les défis pour atteindre la sécurité alimentaire et la nutrition sont multisectoriels et multidimensionnels, ils ont souligné la nécessité d'une approche collaborative entre les pays BRICS pour garantir l'accès à la nourriture pour tous. En outre, ils ont reconnu l'importance des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, y compris les filets de sécurité alimentaire pour réduire la faim et la malnutrition chez les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Au cours de leur réunion, les délégués des BRICS ont délibéré sur divers défis sous le thème "Renforcer la collaboration pour une production agricole durable et augmenter la productivité". Attirer les investissementsEn ce qui concerne l'agriculture et le développement rural, les ministres se sont engagés à accélérer les programmes et initiatives nationaux existants en matière d'agriculture et de développement rural, en mettant l'accent sur la revitalisation des économies rurales et en attirant les investissements publics et privés, tout en favorisant le développement des compétences. Ils ont également plaidé pour la réforme du système commercial agricole mondial par des mesures qui soutiennent les économies en développement et encouragé la suppression des restrictions commerciales injustifiées. Cette réunion intervient en prélude au Sommet des chefs d’État des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août courant à Johannesburg.

