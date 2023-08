Ce pays africain exportera du maïs après des récoltes record, une première depuis 2001

https://fr.sputniknews.africa/20230807/ce-pays-africain-exportera-du-mais-apres-des-recoltes-record-une-premiere-depuis-2001-1061144775.html

Désormais autosuffisant, le Zimbabwe prévoit de livrer 40.000 tonnes de maïs vers le Rwanda, une première exportation de ce produit depuis plus de 20 ans. La... 07.08.2023, Sputnik Afrique

Retour vers le futur pour le Zimbabwe. Frappé par plusieurs famines dans les années 2000, consécutives à des réformes agraires catastrophiques, l’ancien "grenier" de l’Afrique reprend aujourd’hui ses exportations alimentaires. Le pays va ainsi envoyer 40.000 tonnes de maïs vers l’Afrique de l’Est, notamment le Rwanda, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Anxious Masuka.Ainsi, les exportations devraient reprendre pour la première fois depuis 2001, selon Bloomberg.L'Office public de commercialisation des céréales supervisera les exportations. Le pays dispose d'un stock de maïs suffisant pour les deux prochaines saisons, selon un communiqué du ministère relayé par l’agence.Récoltes recordL’agriculture a connu un coup de fouet au Zimbabwe ces dernières années, alors que les récoltes de maïs ont atteint des niveaux record, plus vu depuis trois décennies. Près de 2,8 millions de tonnes avaient ainsi été récoltées sur l’exercice 2020-2021 et la production s’est encore chiffrée à 2,2 millions de tonnes l’an dernier. Des surplus qui permettent aujourd’hui l’exportation, alors que le pays n’avait plus vendu de maïs à l’étranger depuis vingt ans.Même refrain du côté des récoltes de blé, qui ont explosé en 2022, s’élevant à 375.000 tonnes. Soit la plus grande moisson de l’histoire du pays. Là encore, le gouvernement avait annoncé être désormais en position d’exporter.Ces performances du secteur agricole devraient d’ailleurs stimuler le développement économique, puisque Harare s’attend désormais à une croissance de 6% en 2023, au lieu des 3,8% initialement prévus.Le Zimbabwe a en outre reçu des livraisons gratuites d’engrais russes, comme d’autres pays du continent. Le pays compte d’ailleurs sur Moscou par l’aider à devenir un "hub agricole" sur le continent, via la livraison de fertilisants et de machines, comme l’expliquait récemment à Sputnik Monica Mutsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'Information.

