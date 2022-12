https://fr.sputniknews.africa/20221220/le-zimbabwe-engrange-une-recolte-de-ble-record-1057331047.html

Le Zimbabwe engrange une récolte de blé record

Le Zimbabwe a fait sa plus grande récolte du blé de l’histoire avec un total de 375.000 tonnes. Alors que la plupart des pays africains sont confrontés à une... 20.12.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

zimbabwe

blé

récolte

Le Zimbabwe a enregistré la récolte de blé la plus importante en 56 ans, depuis l’introduction du blé dans le pays. L’État a réussi à engranger 375.000 tonnes de céréales cette année, a annoncé ce mardi 20 décembre le ministère zimbabwéen de l’Agriculture.Selon lui, le volume de blé récolté dépasse les besoins intérieurs du Zimbabwe de 15.000 tonnes. Une situation exceptionnelle, car la plupart des pays africains, qui ont importé 44% de leur blé de Russie et d'Ukraine entre 2018 et 2020, selon l'Onu, sont confrontés aux pénuries mondiales et à la hausse des prix des céréales depuis février.Le blé zimbabwéen comme un gage de sécurité alimentaireEn 2021, le Zimbabwe a récolté 330.000 tonnes de blé, ce qui n’a pas été suffisant. Le pays a été contraint de combler la pénurie par des importations."Auparavant nous avons été obligés d'importer du blé pour une valeur de 300 millions de dollars américains, nous ne le faisons plus. Nous avons également réussi à sécuriser les matières premières pour toute l'année", a déclaré Tafadzwa Musarara, chef de l’organisation commerciale qui représente les intérêts des entreprises locales Grain Millers Association of Zimbabwe (GMAZ).Il a ajouté que le conflit en Ukraine a causé “des problèmes sérieux” dans le pays.Futur exportateur?Le Zimbabwe se voit déjà en exportateur de blé. En octobre, le ministre de l'Agriculture, Anxious Masuka, a déclaré que le pays envisage de constituer "une petite réserve stratégique" vu l’excédent céréalier attendu.De plus, le pays s’attend à récolter 420.000 tonnes la saison prochaine.

afrique subsaharienne

zimbabwe

afrique subsaharienne, zimbabwe, blé, récolte