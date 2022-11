https://fr.sputniknews.africa/20221120/inflation-dans-le-monde-triste-record-pour-le-zimbabwe-1057038915.html

Inflation dans le monde: triste record pour le Zimbabwe

Avec la hausse constante de son inflation, entraînant une flambée des prix, le Zimbabwe se retrouve en tête du classement mondial des pays à fort taux... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Avec la hausse constante de son inflation, entraînant une flambée des prix, le Zimbabwe se retrouve en tête du classement mondial des pays à fort taux d’inflation. La Russie se retrouve loin derrière.Le Zimbabwe détient le record de l’inflation la plus élevée de l’Afrique subsaharienne et du monde, avec un taux de 280,4%, selon une étude réalisée par Sputnik sur 193 pays sur la base de statistiques nationales.L’échantillon final comprenait 155 États des sept régions du monde, en l’occurrence l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Océanie, l’Amérique du Sud et celle du Nord, qui ont divulgué leurs chiffres pour septembre à la mi-novembre.Revue des pays à fort taux d’inflationMalgré son triste rôle taillé sur mesure de pays détenant la plus forte inflation au monde, le Zimbabwe n’est pas le seul pays à fort taux d’inflation.Le Liban, avec 162,47%, occupe la deuxième place mondiale. Il est classé premier parmi les pays du Moyen-Orient, avec un ralentissement de 1,4 fois depuis le début de l’année.Le Venezuela, qui a un indicateur de 157,4%, pointe au troisième rang mondial et à la première place en Amérique du Sud, malgré un ralentissement de 4,4 fois à la fin de l’année dernière.En Amérique du Nord, la première place est occupée par Cuba avec un taux d’inflation de 37,24%.Sur le continent européen, l’inflation la plus élevée en septembre a été enregistrée en Moldavie, avec 34%. L’Ukraine occupe la deuxième place avec 24,6%.Du côté de l’Asie, les prix ont augmenté le plus en septembre au Sri Lanka, avec un taux de 73,7%.Parmi les pays d’Océanie, c’est au Royaume des Tonga que l’inflation est la plus élevée: 14%.Quant à la Russie, avec un indicateur de 13,7%, elle se situe à la 45e place au niveau mondial.

