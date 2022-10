https://fr.sputniknews.africa/20221026/le-zimbabwe-futur-exportateur-de-ble-1056633659.html

Le Zimbabwe, futur exportateur de blé?

Le Zimbabwe est sur le point d’enregistrer ses plus importantes récoltes depuis l'introduction du blé dans le pays. Pour la première fois de son histoire... 26.10.2022, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe s’attend à récolter 380.000 tonnes de blé cette année, a indiqué à Associated Press le vice-ministre zimbabwéen de l’Agriculture Vangelis Haritatos.Les récoltes seront les plus importantes en 60 ans."Une petite réserve stratégique"Le volume prévu des récoltes est de 20.000 tonnes de plus que ce dont le Zimbabwe a besoin. De ce fait, pour la première fois de son histoire, le pays envisage de constituer "une petite réserve stratégique", a déclaré récemment le ministre de l'Agriculture, Anxious Masuka.De plus, le pays s’attend à récolter 420.000 la saison prochaine, et devenir ainsi un exportateur du blé.Une situation exceptionnelle, car la plupart des pays africains, qui ont importé 44% de leur blé de Russie et d'Ukraine entre 2018 et 2020, selon les chiffres de l'Onu, depuis février 2022 sont confrontés aux pénuries mondiales et la hausse des prix des céréales.

