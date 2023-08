https://fr.sputniknews.africa/20230810/premiervillage-africain-fonde-en-russie-pour-mieux-faire-la-promotion-de-lafrique-1061231269.html

Premier village africain fondé en Russie: "Pour mieux faire la promotion de l'Afrique"

Un village africain a été fondé à quelque 50 km de Moscou. C’est le premier d’une trentaine de villages à être créés sur fond de renforcement de liens entre... 10.08.2023, Sputnik Afrique

Une trentaine de villages africains pareils à celui fondé le 4 août dans la région de Tver, à quelque 50 km de Moscou, seront créés en Russie dans quelques années pour promouvoir l’Afrique et encourager les échanges russo-africains, a déclaré le 9 août à Sputnik Afrique Auguste Aïmontché, directeur de la Maison de l'Afrique à Moscou, et du département des relations avec les pays africains dans une agence russe de consultation et d'investissement en Afrique (AfroInvest).Selon ce Béninois qui vit en Russie depuis 37 ans, ce projet d’envergure permettra de ramener "un petit morceau de l'ambiance africaine sur la terre russe à travers ces villages" qui se créent actuellement:Qu’est-ce qu’un village africain en Russie?Le village africain de la région de Tver dont on a posé la première pierre il y a quelques jours s'appelle Poretchié, précise M.Aïmontché. Il aura une superficie assez vaste de 300 hectares.Selon M.Aïmontché, les futurs villages africains hébergeront des hôtels et restaurants faisant la promotion des cultures africaines. Il n’y aura pas de "villageois en ce sens du terme", mais "des communes d’Africains qui vont séjourner dans ces villages".Pour lui, c'est tout un travail d'échange "pour que les Russes puissent mieux connaître les Africains. Et surtout, l'Afrique puisse mieux connaître la Russie".Des villages africains, mais pas que...Hormis le projet de 30 villages africains, la Maison de l’Afrique à Moscou réalise un autre projet. Le 14 juillet, un autre petit village qui va être un parc à safari, a été inauguré dans la région de Moscou, en présence des ambassadeurs de la République démocratique du Congo et de Guinée Équatoriale. Selon les médias russes, un environnement ethnographique africain et des infrastructures touristiques seront créés sur ce site: un jardin botanique ou encore une afro-ferme qui produira des œufs d'autruche et des bonbons à base de fèves de cacao.En plus, l’agence russe AfroInvest œuvre pour la création d’une base de données fiable pour que les investissements russes soient sécurisés en Afrique.Premier villageLa cérémonie de pose de la première pierre du premier village africain, baptisé Afroderevnia, s’est tenue dans la région de Tver en présence de diplomates et dirigeants de communautés africaines, des représentants des autorités régionales, de l'organisation Investment Russia et du Bureau de représentation du Congrès international africain en Russie.Lors de la cérémonie, le drapeau du Congrès international africain avec les contours de l'Afrique sur fond doré a été hissé.

