Lutte contre "la mauvaise politique" des sanctions: l’Iran donne sa vision des BRICS

Les BRICS sont capables de faire barrage à la politique américaine de sanctions que Washington veut imposer à tout le monde, a déclaré à Sputnik le ministre... 09.08.2023, Sputnik Afrique

À quelques semaines du sommet des BRICS à Johannesburg, l’Iran a tenu une conférence consacrée aux perspectives de la coopération entre Téhéran et le groupe des cinq économies émergentes.Selon lui, “des mécanismes tels que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS peuvent aider l'Iran (Téhéran se trouve sous différents embargos imposés par Washington depuis les années 1980, ndlr) et, globalement, ils peuvent briser la mauvaise politique consistant à imposer des sanctions".Dans le cadre de leur coopération, les nations et les gouvernements des BRICS "peuvent prendre des mesures plus énergiques pour surmonter les sanctions", a-t-il ajouté.Mécanismes stimulantsCandidat à l’entrée aux BRICS depuis juin 2022, l’Iran propose également de créer des mécanismes financiers, monétaires et bancaires qui peuvent booster le désir d’autres pays à intégrer le groupe, a fait savoir le ministre.Actuellement, une vingtaine de pays ont soit déposé leurs candidatures, soit exprimé leur intérêt pour rejoindre le groupe. La procédure d’entrée de nouveaux membres sera au cœur du sommet qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud.L’Iran multiplie les liens économiques avec les membres des BRICS. Ainsi, au cours de l’exercice 2022-2023, le commerce de l'Iran avec les 5 pays a atteint 47,99 millions de tonnes pour une valeur de 38,43 milliards de dollars, selon l'Administration des douanes du pays.

