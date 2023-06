https://fr.sputniknews.africa/20230605/liran-augmente-ses-echanges-de-14-avec-les-brics-1059721696.html

L’Iran augmente ses échanges de 14% avec les BRICS

Les échanges entre l’Iran et les BRICS, groupe auquel la République islamique souhaite adhérer, vont bon train et ont dépassé les 30 milliards de dollars... 05.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-05

Intervenant vendredi 2 juin lors de la session des Amis des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) dans le cadre d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe au Cap, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian s’est félicité du développement des échanges entre son pays et les BRICS."Nous allons bientôt étendre nos relations avec trois pays des BRICS, à savoir la Russie, la Chine et l'Inde dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai", a-t-il ajouté.En juin 2022, l'Iran a présenté une demande d’adhésion aux BRICS, affirmant que cela serait dans l’intérêt des deux parties.Le commerce en hausse avec tous les pays sauf le BrésilAu cours de l’exercice 2022-23, le commerce de l'Iran avec les États des BRICS a atteint 47,99 millions de tonnes pour une valeur de 38,43 milliards de dollars. Les échanges sont ainsi en hausse de 0,81% et 14% en termes de poids et de valeur respectivement, selon les dernières données publiées par l'Administration des douanes de la République islamique d'Iran, qui exclut les exportations de pétrole brut.Les exportations de l'Iran vers les pays en question se sont élevées à 38,73 millions de tonnes pour une valeur de 17,85 milliards de dollars, soit des augmentations de 2,43% et 4,02% en termes de poids et de valeur respectivement.Au cours de la même période, l’Iran a importé de ces pays 9,26 millions de tonnes pour une valeur de 20,58 milliards.La Chine reste le principal partenaire commercial de l'Iran parmi les BRICS, avec des échanges en hausse de 37,41 % sur la période. L'Inde est deuxième avec des échanges en hausse de près de 47% et la Russie en troisième position (+3,59%). Le commerce avec le Brésil a diminué à la fois en poids et en valeur. L'Afrique du Sud est le principal partenaire commercial de l'Iran sur le continent africain, avec des échanges bilatéraux en hausse de plus de 23%.

