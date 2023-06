https://fr.sputniknews.africa/20230603/souhaitant-rejoindre-les-brics-riyad-constate-la-croissance-de-ses-echanges-commerciaux-avec-eux-1059696448.html

Souhaitant rejoindre les BRICS, Riyad constate la croissance de ses échanges commerciaux avec eux

Souhaitant rejoindre les BRICS, Riyad constate la croissance de ses échanges commerciaux avec eux

En 2022, Riyad a justifié son titre de plus grand partenaire commercial au Moyen-Orient des pays des BRICS. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a fait... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Aspirant à adhérer aux BRICS, l’Arabie saoudite a constaté la croissance considérable de ses échanges commerciaux avec les pays membres.Ainsi, le volume total a dépassé les 160 milliards de dollars en 2022.Selon le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhane ben Abdoullah, l'Arabie saoudite partage les valeurs fondamentales avec les BRICS. Le royaume estime que les relations entre les pays doivent être fondées sur les principes de respect de la souveraineté, de non-ingérence et d'adhésion au droit international.Vers l’élargissement des BRICSComprenant actuellement cinq pays -à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud-, les BRICS représentent à eux seuls 40% de la population mondiale et près d'un tiers de l'économie mondiale. Leur dernier évènement a réuni les ministres des Affaires étrangères de ses membres et ceux de 12 pays du Sud global qui souhaitent rejoindre le groupe.Outre l’Arabie saoudite, figurent par exemple l'Iran, le Gabon, la République démocratique du Congo ou encore l'Égypte et les Émirats arabes unis.

