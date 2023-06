https://fr.sputniknews.africa/20230602/les-brics-veulent-un-systeme-commercial-transparent-et-equitable-1059677226.html

Les BRICS veulent un système commercial transparent et équitable

Les BRICS veulent un système commercial transparent et équitable

Les ministres des Affaires étrangères des BRICS ont appelé à mettre en place un système commercial plus juste et équitable, passant par une réforme de... 02.06.2023, Sputnik Afrique

Réunis au Cap, les ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud) ont débattu des améliorations à apporter au système commercial mondial. Ils ont exhorté à mettre en place un modèle plus équitable à l’endroit des pays en développement, selon une déclaration conjointe publiée suite à la rencontre.Réformer l’OMCPour atteindre cet objectif, les BRICS ont insisté sur les nécessaires réformes de l’OMC. L’organe d’appel de l’institution, qui compte sept membres, devrait se renouveler, estiment notamment les ministres réunis au Cap. Lesquels ont également invité à ne pas instrumentaliser l’argument écologique pour fausser le jeu commercial mondial.D’autres grands sujets ont été abordés lors de la réunion des ministres, comme la dédollarisation et la possible mise en place d’une monnaie alternative. La question de l’élargissement du groupe a aussi été évoquée, alors que certains pays africains, telle l’Algérie, ont déjà formulé une demande d’adhésion.

