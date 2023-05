https://fr.sputniknews.africa/20230517/le-g7-redouterait-lelargissement-des-brics-1059313590.html

Le G7 redouterait l’élargissement des BRICS

L’intention des BRICS de créer leur propre monnaie et la perspective d’élargissement du groupe suscitent de fortes craintes du G7, selon le quotidien japonais... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Les discussions lors du sommet du G7 qui débute le 19 mai à Hiroshima seront menées en tenant compte de l’influence grandissante des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui deviennent un "contrepoids" à la domination de l’Occident, rapporte le journal conservateur japonais Sankei Shimbun.Les BRICS "en tant que contrepoids à l’Occident pourrait devenir un centre d’attraction pour le Sud global, comme on appelle des pays émergents et en développement situés essentiellement dans l’hémisphère sud", détaille l’édition.Diminuer la dépendance au dollarUne autre question à l’ordre du jour du sommet du G7 sera la mise en place d’une monnaie commune des BRICS et la croissance des demandes d’adhésion au groupe.Le journal rappelle que la monnaie unique sera au centre des discussions lors du sommet des BRICS en août prochain en Afrique du Sud.La hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et la situation autour de l’Ukraine ont eu pour effet un renchérissement sensible de la monnaie américaine.19 pays frappent à la porte des BRICSUn autre sujet de préoccupation de l’Occident est l’intention de se joindre aux BRICS affichée d’une manière ou d’une autre à la fin du mois d’avril par 19 pays, en premier lieu "l’Arabie saoudite et l’Iran qui rejettent les valeurs occidentales".Selon les autorités sud-africaines, 19 pays sont intéressés par l’adhésion aux BRICS. Outre l’Arabie saoudite et l’Iran, il s’agit notamment de l’Algérie, de l’Argentine, de l’Égypte, de l’Indonésie et des Émirats arabes unis.

