Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa s'entretiennent par téléphone au sujet du sommet des BRICS

Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa s'entretiennent par téléphone au sujet du sommet des BRICS

Les préparatifs du sommet des BRICS qui débutera le 22 août à Johannesburg, ainsi que les résultats du sommet Russie-Afrique ont été à l'ordre du jour des... 08.08.2023, Sputnik Afrique

Le Kremlin a fait part d'un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa.Le sujet du sommet des BRICS qui aura lieu dans moins de trois semaines en Afrique du Sud a été au cœur des discussions entre les deux chefs d’État.Liens commerciaux et économiquesÀ la suite de leur rencontre bilatérale le 29 juillet à Saint-Pétersbourg, les Présidents ont discuté de toute une série de questions relevant de la coopération pratique entre la Russie et l'Afrique du Sud.MM. Poutine et Ramaphosa ont par ailleurs exprimé leur disposition à la coopération constructive concernant l'ordre du jour international, dont les préparatifs au sommet de Johannesbourg.Celui-ci accueillera la rencontre des pays membres de l'alliance du 22 au 24 août. À cette occasion, Pretoria a invité les dirigeants de 67 pays d’Afrique et du "Sud global" et des représentants de 20 organisations différentes. Selon la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor, 34 pays ont déjà confirmé leur participation à divers événements en marge de la réunion.

