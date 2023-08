Voici la marque de voitures la plus plébiscitée par les Russes sur fond de sanctions

https://fr.sputniknews.africa/20230808/voici-la-marque-de-voitures-la-plus-plebiscitee-par-les-russes-sur-fond-de-sanctions--1061167273.html

Après la pluie, le beau temps.L'industrie automobile russe semble avoir surmonté la crise de l’année dernière à la suite des sanctions occidentales imposées dans le cadre du conflit ukrainien.Au mois de juillet, 95.654 voitures particulières neuves ont été écoulées dans le pays, soit 2,7 fois plus qu'en juillet 2022, a indiqué l'agence Autostat.La Lada russe a été la marque la plus vendue, avec 27.376 immatriculations et 29% du marché le mois dernier, ce qui représente une augmentation de 163% en glissement annuel.Elle a été suivie par les marques automobiles chinoises, qui continuent de combler le vide laissé par le départ des entreprises occidentales.Chery, la deuxième marque la plus populaire en Russie, a vendu 10.735 unités, ce qui représente une augmentation de 316% des ventes. Geely a occupé la troisième marche du podium avec 8.785 unités vendues et une augmentation de 278%.Haval et Changan font partie du top 5 des marques de voitures les plus plébiscitées en Russie en juillet avec respectivement 8.548 et 5.248 immatriculations.Par contre, les ventes des marques coréennes Kia et Hyundai ont chuté d'environ 20%. Néanmoins, elles gardent leur place dans le top 10 des marques les plus vendues en Russie, tout comme le japonais Toyota.Un demi-million de voitures vendues depuis janvierAu total, 497.230 voitures particulières ont été vendues au cours des sept premiers mois de cette année, soit 28,2% de plus qu'au cours de la même période de 2022, selon les statistiques. En juin, Autostat a également signalé une augmentation de 151% des ventes en glissement annuel.L'industrie automobile russe, fortement dépendante des investissements et des équipements étrangers, a traversé une crise l'an dernier en raison de l'exode des constructeurs étrangers à la suite des sanctions occidentales imposées dans le cadre du conflit ukrainien.Pendant ce temps, les constructeurs automobiles chinois se sont lancés dans une expansion majeure sur le marché russe et devraient atteindre une part de 60% des ventes totales cette année, selon la chaîne de concessionnaires automobiles Autodom.

