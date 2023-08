https://fr.sputniknews.africa/20230803/des-lada-pour-lafrique-un-transporteur-russe-pret-a-assurer-les-livraisons-1061045934.html

Des Lada pour l’Afrique: un transporteur russe prêt à assurer les livraisons

Les voitures Lada d’AvtoVAZ pourront gagner l'Afrique via l’opérateur logistique Fesco. Le CEO du groupe, Andreï Severilov, a expliqué à Sputnik de quoi... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Le groupe logistique russe Fesco est prêt à transporter des Lada en Afrique et acquérir à cette fin des cargos porte-voitures, s’il y a des commandes fermes, a déclaré à Sputnik le CEO du groupe, Andreï Severilov.Si tout se passe bien, le groupe logistique s’engage à se doter du nombre requis de cargos porte-voitures, a-t-il ajouté.Fesco est l’une des plus grandes sociétés logistiques privées russes, qui possède des actifs d’infrastructures portuaires et ferroviaires. Le groupe est notamment propriétaire du port de Vladivostok et de plusieurs opérateurs de fret ferroviaire. Son parc de containers se compose de 160.000 unités EVP.AvtoVAZ à la conquête du continent africainFin juillet, le dirigeant d’AvtoVAZ, Maxim Sokolov, a annoncé, en marge du deuxième Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, que son groupe étudiait les voies de livraison de véhicules Lada aux pays d’Afrique, mettant notamment à l’étude le leasing de cargos ou une coopération avec Fesco.Premier constructeur d’automobiles en Russie, AvtoVAZ collabore déjà avec des entreprises tunisiennes et égyptiennes. Il a récemment annoncé être en discussion avec plusieurs pays -dont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria ou le Maroc- pour exporter ses véhicules. L’Algérie est également sur les rangs, autant pour les exportations que pour l’assemblage.Le groupe russe espère également élargir ses débouchés sur les marchés asiatique et du golfe Persique, où il envisage d’organiser aussi bien l’exportation que l'assemblage de Lada.

