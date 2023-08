Zone de libre-échange Russie-Afrique: le Maghreb "cherche à renforcer les relations" avec Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20230808/voici-ce-qui-empeche-la-creation-dune-zone-de-libre-echange-unique-russie-afrique-du-nord-1061153878.html

Lors d’une récente réunion avec les membres du gouvernement, Vladimir Poutine a annoncé un prochain accord sur une zone de libre-échange avec quatre pays africains.Le Président russe a noté que, selon des experts, l’Afrique se développerait de manière très positive et rattraperait "ce qui a été manqué au cours des décennies précédentes".Le marché nord-africain est donc intéressant, avantageux et prometteur pour la Russie, mais celle-ci n’en est pas moins intéressante pour l’Afrique du Nord elle-même.Un marché prometteurCette idée est soutenue par l’économiste algérien Murad Qouwaishy pour qui la Russie étudie de nouveaux marchés à la lumière de nouvelles conditions géostratégiques.Le marché africain est assez prometteur et disputé actuellement par plusieurs acteurs comme les États-Unis, la Chine et l’Union européenne.Moscou est déterminé à y revenir, surtout dans les pays d’Afrique du Nord.Selon lui, la Russie est forte du point de vue politique, économique et militaire. Elle est aussi très attrayante du point de vue touristique.Changement d’approchePour le parlementaire marocain Noureddin Kerbal, la préparation d’un accord de libre-échange traduit la réorientation de la région vers un partenariat diversifié et mutuellement avantageux.Selon lui, la zone de libre-échange pourrait concerner de nombreux domaines, notamment le tourisme, l’agroalimentaire, l’énergie, la pêche, la santé et bien d’autres.Cependant, la mise en place d’une zone unique pour les quatre pays d’Afrique du Nord est peu probable.Perspectives d’une zone uniqueL’enseignant de l’École des hautes études en sciences économiques Andreï Zeltyne partage son point de vue.Le travail sur les accords de libre-échange avec l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie est un des résultats du récent sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg.

