Poutine: la Russie prépare des accords commerciaux avec ces pays africains

Poutine: la Russie prépare des accords commerciaux avec ces pays africains

Des accords commerciaux sont en pleine préparation entre la Russie et plusieurs pays africains, dont l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, a déclaré le... 02.08.2023

Le Président russe a déclaré ce 2 août que la Russie préparait actuellement des accords commerciaux avec plusieurs pays africains.Moscou devrait miser également sur les partenariats avec d'autres régions aussi, "le continent est grand", a noté Vladimir Poutine.Selon le dirigeant russe, la Russie devrait utiliser la coopération politique avec l’Afrique pour approfondir les échanges économiques:En effet, les pays du continent africain considèrent la Russie comme un partenaire fiable qui lutte pour l’indépendance économique, a fait savoir le ministre russe du Développement économique lors de ladite réunion.D’après Maxime Rechetnikov, les pays d’Afrique passent de la lutte pour la souveraineté politique pour celle de l’économie:Échanges en hausseLa coopération économique russo-africaine est en hausse consécutive depuis 2019, poursuit le ministre. En 2022, les volumes d’échanges commerciaux ont atteint 18 milliards de dollars. En outre, le premier trimestre 2023 a été marqué par une croissance de 35%. Ainsi, il s’agit d’une multiplication par dix depuis les 20 dernières années, a souligné M.Rechetnikov.Enfin, le ministre russe a proposé d’envoyer du personnel supplémentaire d’ambassades et de représentations commerciales en Afrique. Une pratique qui peut se faire sur le compte de la diminution de la présence russe dans les pays inamicaux.Plus de 90 accords signésDans le cadre du Sommet et du Forum économique Russie-Afrique qui a eu lieu fin juillet, un total de 92 accords ont été signés, selon le conseiller du Président russe Anton Kobiakov. Parmi les documents les plus importants figurent les mémorandums d'entente entre la Russie et l'Union africaine ainsi qu'entre la Communauté économique eurasiatique et la Commission de l'UA.Le volume des contrats dont les valeurs ne constituent pas de secret commercial s'élève à plus de 1.000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains.

