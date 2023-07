https://fr.sputniknews.africa/20230728/confiance-et-determination-ce-qua-apporte-le-deuxieme-sommet-russie-afrique-1060886370.html

Confiance et détermination: ce qu'a apporté le deuxième sommet Russie-Afrique

Le chef du Kremlin a "hautement apprécié" les résultats du sommet, tout en espérant qu'ils permettront d'"approfondir davantage le partenariat russo-africain dans l'intérêt de la prospérité et du bien-être de nos peuples".Auparavant, Vladimir Poutine s'était engagé à fournir "dans les mois qui viennent" jusqu'à 50.000 tonnes de céréales au Zimbabwe, à la Somalie, à l'Érythrée, au Mali, à la Centrafrique et au Burkina Faso. "Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial mais aussi à titre gracieux", a-t-il assuré.Pour sa part, Oleg Ozerov, diplomate à la tête du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique et ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, a fait savoir que Moscou avait effacé 23 milliards de dollars de dettes des pays africains. Selon lui, le problème de la dette des pays africains envers la Russie est réglé à 90%.Parmi les cadeaux insolites remis dans le cadre du sommet se distingue l'hélicoptère Mi-38 offert par Vladimir Poutine à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.Plus de 90 accords signésDans le cadre du Sommet et du Forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords ont été signés, selon le conseiller du Président russe Anton Kobiakov. Parmi les documents les plus importants figurent les mémorandums d'entente entre la Russie et l'Union africaine ainsi qu'entre la Communauté économique eurasiatique et la Commission de l'UA.Dans le même temps, le Président ougandais Yoweri Museveni a annoncé la signature avec la partie russe d'un accord sur la construction d'une centrale nucléaire dans son pays.Le volume des contrats dont les valeurs ne constituent pas de secret commercial s'élève à plus de 1.000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains.En outre, durant la session plénière du sommet, Vladimir Poutine a fait savoir que Moscou avait conclu des accords de coopération militaro-technique "avec plus de 40 États africains".Les participants au Sommet ont notamment mis au point un Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et pays africains.Vers un "ordre mondial plus juste"Dans la déclaration finale du sommet, les pays participants ont souligné qu'ils restaient opposés à toute forme de "nationalisme agressif, néonazisme et néofascisme, afrophobie, russophobie", "racisme et discrimination raciale, discrimination fondée sur la religion, les convictions ou l'origine, la xénophobie et l'intolérance".Les parties ont convenu à "renforcer le rôle du Forum de partenariat Russie-Afrique en tant qu'élément central de la coopération multilatérale russo-africaine" ainsi qu'à "approfondir la coopération mutuellement bénéfique entre la Russie et les États africains afin de créer un ordre mondial multipolaire plus juste, équilibré et durable".Ils s'engagent en outre à conjuguer des efforts "pour assurer la sécurité alimentaire et énergétique à long terme du continent africain" et à "contribuer au renforcement de la coopération commerciale, économique et d'investissement". Un accent particulier est mis sur l’emploi des monnaies nationales pour commercer.Précédemment, le dirigeant russe a constaté que le continent africain était en train de devenir un nouveau centre de pouvoir et "chacun devra tenir compte de cette réalité objective"."Quand la Russie gagne, l’Afrique gagne"La tenue du deuxième Sommet Russie-Afrique a suscité les éloges des invités. Ainsi, le ministre mozambicain du Commerce Silvino Moreno s'est dit "impressioné" par l'organisation de l'évènement. Le Président de l'Union africaine Azali Assoumani a également salué les "conditions optimales" créées par la partie russe pour la tenue du Sommet et l'a remerciée "pour cet accueil chalereux et fraternel".Il a souligné que le succès du Sommet était une réussite pour les Africains aussi. "Quand la Russie gagne, l’Afrique gagne", a-t-il constaté.

