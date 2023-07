https://fr.sputniknews.africa/20230728/le-kremlin-devoile-le-plan-daction-pour-renforcer-le-partenariat-russie-afrique-dici-2026-1060887453.html

Le Kremlin dévoile le plan d'action pour renforcer le partenariat Russie-Afrique d'ici 2026

Le Kremlin dévoile le plan d'action pour renforcer le partenariat Russie-Afrique d’ici 2026

À l'issue du sommet Russie-Afrique qui s'est achevé ce vendredi à Saint-Pétersbourg, le Kremlin a publié le plan global de développement de la coopération...

S’exprimant à l'issue du Sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine s’est dit sûr que les résultats "constitueront une bonne base pour approfondir davantage le partenariat russo-africain". Pour confirmer cette intention, le Kremlin a publié un document intitulé Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026.Le document comprend plus de 180 points; nous avons sélectionnéles plus importants.Politique et sécuritéEn politique, la Russie et l’Afrique envisagent d’"accroître la coopération aux plus hauts niveaux et [de] poursuivre un dialogue constructif dans le cadre de mécanismes internationaux, régionaux, multilatéraux et bilatéraux".Notamment, il est prévu d’élargir le cadre juridique de la coopération entre la Russie et les principales organisations régionales africaines dont l’Union du Maghreb arabe, la Communauté de développement de l’Afrique australe, la Communauté d'Afrique de l'Est ainsi que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.Le document accorde une grande attention aux questions sécuritaires et surtout à la lutte antiterroriste. Il est convenu, entre autres, d’"échanger des informations sur les groupes terroristes, sur les attaques et menaces potentielles, y compris les actes impliquant l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires".La Russie et l’Afrique veulent accroître la coopération dans les domaines de la protection civile et de la gestion des catastrophes et des situations d’urgence, "notamment par l'échange d'expériences, la formation et la création de centres de gestion des crises en Afrique".Finance et agricultureQuant au domaine des finances, le document souligne la nécessité d’élargir l'accès aux services financiers et de promouvoir l’économie numérique et les règlements mutuels en monnaies nationales.Le document propose de faciliter la conclusion d'accords entre les régions de la Fédération de Russie et les régions des États africains dans les domaines commercial, économique, scientifique, technique, culturel, humanitaire, entre autres.Notamment, il est prévu de créer un Conseil des chefs de régions et de municipalités de Russie et des États africains, et de lancer une plateforme pour promouvoir le développement des relations interrégionales et intermunicipales.Concernant l’agriculture, la Russie et l’Afrique veulent renforcer la coopération entre les agences gouvernementales russes et africaines. Le document souligne, en outre, l’importance de "placer les questions de sécurité alimentaire mondiale en tête de l'agenda multilatéral et de s'attaquer aux causes profondes de la sécurité alimentaire".ÉnergieLa Russie et l’Afrique veulent poursuivre la coopération dans le secteur de l'énergie. Il s’agit, entre autres, d’élargir la production et de l'utilisation conjointe de toutes les sources d'énergie, y compris renouvelable et alternative, en promouvant des sources d'énergie durables à faible émission de carbone.Science et cultureLe texte témoigne du fait que la Russie et l’Afrique accordent une attention particulière aux échanges culturels, scientifiques et éducatifs. Il insiste sur la nécessité d’élargir les contacts entre les jeunes et les étudiants, notamment grâce à l’ouverture de succursales d'organisations éducatives russes dans les pays africains.Le document propose d’envisager la possibilité d'organiser l'Année de la culture africaine en Russie et l'Année de la culture russe en Afrique.

