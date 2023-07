https://fr.sputniknews.africa/20230728/le-ministre-mozambicain-du-commerce-fait-leloge-du-2e-sommet-russie-afrique-1060873581.html

Le ministre mozambicain du Commerce fait l'éloge du 2e Sommet Russie-Afrique

"Nous sommes impressionnés". Silvino Moreno, ministre mozambicain du Commerce, a salué auprès de Sputnik Afrique la tenue du deuxième Sommet Russie-Afrique à... 28.07.2023, Sputnik Afrique

Il a également souligné que pour améliorer le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et le Mozambique, "nous devons faire parler nos entreprises et les entrepreneurs doivent se parler et échanger des idées, échanger des services et échanger des marchandises."Le Mozambique ayant un gros potentiel, une coopération dans tous les domaines est anticipée.

