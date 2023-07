https://fr.sputniknews.africa/20230727/poutine-la-russie-et-le-mozambique-sont-lies-par-de-solides-liens-damitie-et-de-cooperation-1060827851.html

Poutine: "La Russie et le Mozambique sont liés par de solides liens d'amitié et de coopération"

Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue mozambicain, ce jeudi 27 juillet, en marge du Sommet Russie-Afrique. Moscou apprécie la détermination à... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine poursuit son marathon de rencontres étatiques en marge du Sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg. Le dirigeant russe a ainsi partagé son intention d'élargir la coopération avec le Mozambique durant son entretien avec le Président mozambicain, Filipe Nyusi."La Russie et le Mozambique sont liés par de solides liens d'amitié et de coopération, qui se sont formés au cours de la lutte du peuple mozambicain pour son indépendance. Nos relations diplomatiques ont été établies en 1975. Nous apprécions et partageons votre détermination à renforcer davantage les liens multiformes entre nos pays et nos peuples", a-t-il déclaré.Coordination des actions au sein de l'OnuLa Russie apprécie la coopération constructive avec le Mozambique sur la scène internationale, y compris le soutien aux initiatives russes aux Nations unies, a souligné le chef d'État russe.

