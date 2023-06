https://fr.sputniknews.africa/20230625/le-mozambique-fete-le-48e-anniversaire-de-son-independance-retour-sur-sa-lutte-pour-la-liberte--1060155647.html

Le Mozambique fête le 48e anniversaire de son indépendance. Retour sur sa lutte pour la liberté

Le Mozambique fête le 48e anniversaire de son indépendance. Retour sur sa lutte pour la liberté

La République du Mozambique célèbre ce dimanche son indépendance face au Portugal. Sputnik Afrique revient sur l'histoire de cette fête annuelle commémorant la... 25.06.2023

L'actuel Mozambique a été découvert pour la première fois par les Européens après l'arrivée de l'explorateur portugais Vasco de Gama à la fin du XVe siècle. L'influence du Portugal en Afrique de l'Est s'est développée au cours du XVIe siècle, avec l'établissement de plusieurs colonies connues sous le nom d'Afrique de l'Est portugaise.Cette présence a entraîné le déplacement des tribus indigènes bantoues. De plus, elles ont été soumises à l'esclavage lorsque le commerce s'est établi entre les Européens et les Arabes.Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les Portugais ont occupé l’ensemble du territoire, après que la monarchie a perdu le contrôle de son ancienne colonie, le Brésil.Bien que l'esclavage ait ensuite été légalement aboli au Mozambique par les autorités coloniales, à la fin du XIXe siècle les entreprises portugaises ont poursuivi une politique de travail forcé et fourni de la main-d'œuvre africaine bon marché, et souvent forcée, aux mines et aux plantations d'autres colonies européennes en Afrique, tout en taxant la population locale.En 1926, une crise politique et économique au Portugal a entraîné la naissance de la Seconde République et un regain d'intérêt pour les colonies africaines.Appels à l'indépendanceDes appels à l'autodétermination au Mozambique sont apparus peu après la Seconde Guerre mondiale, à la lumière de l'indépendance accordée à de nombreuses autres colonies dans le monde.Même si le Portugal a modifié le statut du pays africain, de celui de colonie à celui de province d'outre-mer en 1951, le sentiment indépendantiste y grandissait.Beaucoup de peuples autochtones considéraient la culture européenne comme une menace pour leurs traditions nationales.Le 25 juin 1962, le Front pour la libération du Mozambique (FRELIMO) a été formé à Dar es Salaam, la plus grande ville du Tanganyika voisin. Celle-ci fait maintenant partie de la Tanzanie. Il a été créé lors d'une convention d'hommes politiques mozambicains qui avaient été contraints de quitter le pays et était dirigé par Eduardo Mondlane.Le Front a commencé à promouvoir l'indépendance du pays vis-à-vis du Portugal et, après deux ans, est passé à des tactiques de guérilla.Lutte du FRELIMOLe FRELIMO a lancé des attaques de guérilla dans le nord du Mozambique depuis sa base en Tanzanie en 1964.Alors que le nombre d'insurgés montait en flèche, afin d'obtenir le soutien du public, Mondlane s'est tourné vers l'Union soviétique et la Chine pour obtenir une aide humanitaire. En plus des vivres, il a reçu des armements.Meurtre de MondlaneEn 1969, Eduardo Mondlane a été tué dans une explosion à son quartier général. Selon certaines sources, il avait reçu par la poste un livre contenant un engin explosif qui a détoné lorsqu'il l'a ouvert.Bien que les détails exacts de l'assassinat restent contestés, l'implication du gouvernement portugais, en particulier de la police secrète, est acceptée par la plupart des historiens.Le socialiste Samora Machel est ainsi devenu le nouveau leader du Front. Il avait une vision plus radicale de la lutte contre le Portugal.Il a également apprécié l'aide de Moscou et de Pékin, les saluant comme "ceux qui vont vraiment nous aider". Environ 1.600 instructeurs militaires de l'Union soviétique, de Cuba et de l'Allemagne de l'Est sont venus aider le Front.En 1970-1974, ce dernier a mené des actions de guérilla principalement en zone urbaine, posant des mines, dont certaines étaient de fabrication soviétique.En 1972, l'armée portugaise avait changé sa stratégie et était passée à des tactiques radicales. À la fin de l'année, les Portugais ont massacré les habitants du village de Viriamu dans la province de Tete. D’après diverses sources, entre 150 et 300 personnes sont mortes, toutes désarmées.En route vers la souverainetéEntre-temps, le Portugal a connu une aversion croissante pour la guerre coloniale en Afrique. Celle-ci a consommé 42% de son budget, ce qui a entraîné un mécontentement intérieur croissant et par la suite le renversement du gouvernement de Marcelo Caetano.Le nouveau chef du gouvernement, le général Antonio de Spinola, a appelé à un cessez-le-feu. Les négociations entre les Portugais et les rebelles ont abouti à l'accord de Lusaka, signé le 7 septembre 1974, qui prévoit le transfert du pouvoir au FRELIMO.L'indépendance du Mozambique a ainsi été déclarée le 25 juin 1975, au 13e anniversaire de la fondation du Front.Le Mozambique aujourd'huiLe 48e anniversaire de la fête de l'indépendance est une excellente occasion pour le Mozambique de rappeler l'unité de son peuple de contre les menaces communes.La question a été particulièrement d'actualité ces dernières années, les groupes terroristes Ansar al-Sunna et les ADF (la branche de l'organisation djihadiste Daech* en Afrique centrale (ISCAP)) cherchant à créer un État islamiste sur le territoire mozambicain.Depuis 2017, plus de 3.000 personnes ont été tuées par des terroristes dans le nord de ce pays, selon l'Onu, et 900.000 sont devenues des réfugiés.Pourtant, "le problème de sécurité y est résolu à 80%", selon le Président rwandais, dont le pays aide les Mozambicains à combattre les terroristes depuis 2021, épaulé par des contingents militaires d'autres États de la Communauté de développement de l'Afrique australe.De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a également proposé d'aider le Mozambique. Il a déclaré lors d'une visite dans la capitale Maputo en mai que Moscou était prêt à fournir l'équipement militaire nécessaire pour améliorer les capacités de défense du pays et aider à la lutte contre le terrorisme.*Organisation terroriste interdite en Russie

