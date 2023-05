https://fr.sputniknews.africa/20230531/pour-aider-le-mozambique-dans-sa-lutte-antiterroriste-la-russie-est-prete-a-livrer-de-larmement-1059619098.html

La Russie est prête à livrer au Mozambique des équipements militaires

La Russie est prête à livrer au Mozambique des équipements militaires

31.05.2023

La Russie est prête à livrer au Mozambique des équipements militaires pour améliorer la défense du pays et lutter contre le terrorisme, déclare le ministre...

Pour aider le Mozambique dans sa lutte antiterroriste, la Russie est prête à lui livrer des "produits militaires", a fait savoir le chef de la diplomatie russe sans donner plus de précisions sur ceux-ci.De plus, un accord a été conclu sur la préparation de la troisième réunion du groupe de travail sur la coopération militaro-technique entre la Russie et le Mozambique, a fait savoir le ministre russe. Cette réunion avait été "mise sur pause" à cause de la pandémie de Covid-19.Après être allé au Kenya et au Burundi, Sergueï Lavrov est arrivé au Mozambique le 30 mai. Il s’est entretenu avec Carlos Alberto Fortes Mesquita, ministre des Travaux publics et des Ressources en eau.

