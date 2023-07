https://fr.sputniknews.africa/20230726/moscou-et-ce-pays-africain-rapprochent-leurs-services-secrets-1060801727.html

Moscou et ce pays africain rapprochent leurs services secrets

Moscou et ce pays africain rapprochent leurs services secrets

Le Mozambique et la Russie ont décidé d'intensifier leurs relations dans le domaine de la sécurité. Le ministre mozambicain de l’Intérieur et le secrétaire du... 26.07.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

mozambique

international

nikolaï patrouchev

conseil de sécurité de russie

relations bilatérales

sécurité

Les services secrets et les forces de l’ordre russes et mozambicaines vont resserrer leur liens, a annoncé ce 26 juillet le Conseil de sécurité russe au terme d’entretiens entre son chef, Nikolaï Patrouchev, avec le ministre mozambicain de l'Intérieur, Arsénia Massingue, dans la capitale mozambicaine.La discussion a surtout porté sur des aspects pratiques de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la diffusion et la propagande d'idéologies radicales, le crime organisé international, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.M.Patrouchev a également tenu une réunion de travail avec Bernardo Lidimba, chef du Service d'information et de sécurité d'État (SISE) mozambicain. Les parties ont échangé leurs points de vue sur des questions d'actualité dans le domaine de la sécurité internationale.La Russie et le Mozambique ont confirmé leur engagement à renforcer leurs relations traditionnellement amicales "sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures".

afrique subsaharienne, mozambique, international, nikolaï patrouchev, conseil de sécurité de russie, relations bilatérales, sécurité