"Un partenariat différent", un diplomate russe qualifie les relations russo-africaines

Contrairement aux pays occidentaux, le partenariat russo-africain se fait d'égal à égal en respectant la souveraineté de chaque État. C'est ce qui favorise... 25.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie traite ses partenaires africains sur la base du principe de l'égalité souveraine des États, à la différence de nombreux pays occidentaux qui se conduisent "comme des professeurs face à des élèves négligents", a déclaré à Sputnik Afrique Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique et ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.L'auto-destruction de la FrançafriqueCommentant les déclarations de certains médias qui affirment que la Russie cherche à supplanter la France en Afrique, le diplomate rappelle que "la France a perdu sa position en Afrique à cause de sa propre politique basée sur des méthodes et des principes coloniaux". Le système dit de la Françafrique, qui est en train de s'effondrer, ne fonctionne pas et ne répond pas aux intérêts nationaux des États africains, a-t-il estimé.Les pays africains rejettent la Françafrique "non pas parce que la Russie cherche à remplacer la France, mais parce que la France a perdu son autorité, son influence dans ces pays, ses positions politiques et économiques", souligne-t-il.Pour M.Ozerov, la France n'est plus la bienvenue dans le Sahara-Sahel, parce que les déclarations qu'elle a faites lorsqu'elle a déployé son contingent militaire dans cette région, n'ont pas été réalisées ou confirmées par des actes.Cela conduit naturellement au fait que les pays africains recherchent des partenaires plus fiables, plus riches non seulement politiquement mais aussi militairement, qui pourraient les aider à résoudre les problèmes de sécurité et à lutter contre le terrorisme.Un retour à la réalitéM.Ozerov pense que les pays occidentaux doivent regarder sobrement ce qui se passe, pour comprendre les processus complètement différents en cours. Pour cela, il est nécessaire qu'ils enlèvent les œillères de leurs yeux et de voir la formation d'un nouveau système de relations internationales.Selon le diplomate, si l'Occident prenait conscience des réalités, la Russie "ne pourrait que s'en réjouir"."L'Afrique a le droit souverain" de faire des prévisions sur son développementPrié de commenter les perspectives de la lutte contre le terrorisme et le séparatisme en Afrique, l'interlocuteur de Sputnik Afrique a noté que l'Afrique avait le droit souverain de faire des prévisions la concernant. Or, "l'Occident parle constamment de ce que l'Afrique devrait faire. Pourtant le continent ne doit rien à personne, il est amené à prendre ses propres décisions sur la manière de résoudre les problèmes", note-t-il.Participation au prochain sommet Russie-AfriqueLe 2e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 27-28 juillet à Saint-Pétersbourg, réunira 49 délégations qui représentent de nombreux pays du continent, mais aussi des associations régionales et sous-régionales comme l'Union africaine (UA) et un certain nombre d'autres, a précisé M.Ozerov.

