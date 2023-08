https://fr.sputniknews.africa/20230808/le-sud-global-semble-en-avoir-assez-de-lordre-impose-par-loccident-depuis-1945-admet-bloomberg-1061157511.html

Le Sud global semble en avoir assez de l’ordre imposé par l’Occident depuis 1945

Le Sud global semble en avoir assez de l’ordre imposé par l’Occident depuis 1945

Les pays en développement révisent les règles économiques imposées par les États-Unis et leurs partenaires occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale... 08.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-08T14:05+0200

2023-08-08T14:05+0200

2023-08-08T14:45+0200

états-unis

occident

ordre mondial

seconde guerre mondiale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

La partie du monde à laquelle on a donné ces derniers temps le nom de Sud global se révolte et ne veut plus suivre les règles économiques sur lesquelles les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont basé l’ordre du monde qui prévaut depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Bloomberg.L’agence cite en exemple le Ghana qui s'apprête à interdire les exportations de lithium, indispensable aux véhicules électriques, en emboîtant le pas à la Namibie et au Zimbabwe. L'Indonésie a interdit l'exportation de minerais de nickel.L'Argentine, le Brésil, le Chili et l'Indonésie préfèrent aux investissements américains ceux en provenance de Chine pour leurs usines de batteries de véhicules électriques.Las de supplierLa Banque de Thaïlande parle de nouveaux plans pour diversifier son panier de devises, qu'elle utilise pour établir la valeur du baht, afin qu'il soit moins lié au dollar."Vous pouvez nous en vouloir de commercer avec d'autres pays, mais nous devons survivre."En résumé: le comportement des grandes puissances en a aigri beaucoup dans les pays du Sud.En témoignent notamment les 22 demandes officielles d’adhésion aux BRICS et 34 confirmations de pays africains sur leur participation à divers événements en marge du prochain sommet du groupe à Johannesburg fin août.

états-unis

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, occident, ordre mondial, seconde guerre mondiale