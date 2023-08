https://fr.sputniknews.africa/20230805/senegal-lavocat-francais-branco-arrete-selon-des-responsables-policiers-1061099498.html

Sénégal: l'avocat français Branco arrêté selon des responsables policiers

Sénégal: l'avocat français Branco arrêté selon des responsables policiers

La police sénégalaise a annoncé avoir arrêté l'avocat français Juan Branco qui défend Ousmane Sonko, opposant politique du Président Sall, indique l'AFP. Un... 05.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-05T18:02+0200

2023-08-05T18:02+0200

2023-08-05T18:02+0200

sénégal

juan branco

macky sall

france

plainte

mandat d'arrêt international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104309/13/1043091328_0:0:1433:807_1920x0_80_0_0_8c712c50bfd15f51bdca57fc31996458.jpg

L'avocat français Juan Branco, recherché par le Sénégal, a été arrêté, ont indiqué ce 5 août plusieurs responsables policiers sénégalais. Ces responsables, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en l'absence de communication officielle sur un sujet transnational, n'ont pas fourni de précisions sur les circonstances de l'arrestation. Des médias sénégalais ont évoqué une arrestation entre Sénégal et Mauritanie, alors que Me Branco cherchait selon eux à quitter le pays. Poursuites de Branco Juan Branco est l'avocat d'Ousmane Sonko, opposant politique du Président sénégalais Macky Sall. Le 22 juin, il a déclaré avoir déposé une plainte en France et une demande d’enquête auprès de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le Président sénégalais, Macky Sall, pour "crimes contre l’humanité". Une annonce qui fait suite à des manifestations qui ont émaillé le Sénégal début juin 2023 suite à la condamnation d’Ousmane Sonko. En juillet, les autorités sénégalaises ont annoncé avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt à son encontre. En réaction à cette nouvelle, la militante panafricaniste Nathalie Yamb a assuré le soutenir "sans faille dans les épreuves qui s’annoncent".

sénégal

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

sénégal, juan branco, macky sall, france, plainte, mandat d'arrêt international