Ce pays africain songe à un régime sans visa avec la Russie

La Sierra Leone songe à simplifier la procédure d'entrée pour les touristes russes en proposant un régime sans visa, comme l’a déclaré à Sputnik Mohamed Yongavo, l'ambassadeur du pays en Russie. Moscou et Freetown pourrait bientôt tenir des négociations sur le dossier.Cela vaudrait la peine de discuter de ce sujet avec la partie russe. Les Russes peuvent déjà obtenir un visa à leur arrivée, directement à l'aéroport. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'ambassade pour l'obtenir", a déclaré Mohamed Yongavo à propos de ce type de régime.Selon lui, c’est l’un des pays africains les plus sûrs, qui compte attirer les touristes en capitalisant sur ses merveilles naturelles, en particulier ses plages, explique encore le diplomate.Rapprochement touristique entre la Russie et l’AfriqueD’autres États africains ont récemment revu leur politique de visa pour accueillir plus facilement les touristes. Le Mozambique a par exemple supprimé les visas touristiques et d’affaires pour 27 autres pays, dont la Russie.L’Algérie compte également attirer de nouveaux touristes russes. La compagnie Air Algérie a même ouvert des lignes supplémentaires reliant Alger à Saint-Pétersbourg fin juillet. Une manière de "rapprocher encore nos pays", avait expliqué à Sputnik son PDG Yacine Benslimane. "Nous attendons énormément des Russes", avait-il précisé un peu plus tôt.De son côté, Moscou souhaite aussi alléger sa politique de visa avec certains pays africains. Des accords avec la République centrafricaine sont notamment en préparation.Actuellement, la destination favorite des touristes russes en Afrique reste l’Égypte, où 1,5 million de visiteurs pourraient se rendre en 2023, selon l’association russe des voyagistes (ATOR). La Tunisie, le Maroc et la Tanzanie sont aussi des destinations très prisées.

