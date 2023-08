https://fr.sputniknews.africa/20230802/moscou-souhaite-supprimer-certains-visas-avec-ce-pays-dafrique-centrale-1061018746.html

Moscou souhaite supprimer certains visas avec ce pays d’Afrique centrale

Le gouvernement russe a annoncé avoir chargé le ministère des Affaires étrangères d’entamer les pourparlers avec la République centrafricaine en vue de signer... 02.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie et la République centrafricaine ont préparé un projet d’accord sur la suppression mutuelle de visas pour les possesseurs de passeports diplomatiques ou de service. Le projet a déjà été approuvé par le gouvernement russe, cela ressort d’une ordonnance signée par le Premier ministre Mikhaïl Michoustine et publiée ce 2 août sur le site russe d’informations officielles.Le ministère russe des Affaires étrangères devra entamer des entretiens avec Bangui en vue de signer par la suite ledit accord.Visa électronique pour un accès plus facileLe 1er août, le ministère russe des Affaires étrangères avait annoncé le lancement d'un visa électronique unique qui permet d'entrer en Russie une fois en tant que touriste, dans le cadre d'une visite d'affaires ou d'une invitation privée, pour participer à des événements culturels, scientifiques, économiques, sociopolitiques et sportifs.Cette nouveauté concerne les citoyens de 55 pays, dont par exemple ceux d’Europe, du Japon, de la Turquie, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, du Bahreïn, de l'Iran, du Koweït, de la Malaisie, de l'Arabie saoudite et de Singapour. Pour l’heure, la liste ne présente pas d’États africains.Destinations en Afrique à l’ordre du jourCependant, les négociations sur l’annulation de visas entre la Russie et certains pays d’Afrique pourraient être lancées une fois que les flux touristiques envers ces pays prendront leur élan, selon les déclarations des officiels russes.À ce jour, Moscou effectue des vols vers cinq pays africains. Les autres pays du Sud de ce continent, dont les destinations touristiques populaires telles que la Tanzanie, sont aussi à l’ordre du jour, selon le patron de l’autorité russe de l’aviation civile.

