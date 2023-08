https://fr.sputniknews.africa/20230801/voici-les-pays-dont-les-voyageurs-pourront-obtenir-un-visa-russe-plus-facilement-1060980385.html

Voici les pays dont les voyageurs pourront obtenir un visa russe plus facilement

Voici les pays dont les voyageurs pourront obtenir un visa russe plus facilement

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé le lancement d'un visa électronique unique dès ce 1er août. Désormais, les citoyens de 55 pays ont la... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T15:52+0200

2023-08-01T15:52+0200

2023-08-01T15:52+0200

international

russie

demande de visa

visas

ministère russe des affaires étrangères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060315722_0:176:3015:1871_1920x0_80_0_0_cf27dde1e7160625948f02564407dfb0.jpg

Un visa électronique unique a été lancé en Russie ce 1er août, a fait savoir le département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères.Ce document permet d'entrer en Russie une fois en tant que touriste, dans le cadre d'une visite d'affaires ou d'une invitation privée, pour participer à des événements culturels, scientifiques, économiques, sociopolitiques et sportifs.Sa durée de validité est de 60 jours à compter de la date de délivrance, mais les voyageurs peuvent rester dans le pays avec le visa pour une durée maximale de 16 jours.Le système lui-même était censé fonctionner dès 2021, mais son lancement a été suspendu en raison du coronavirus.Qui a le droit de recevoir ce visa?Cette nouveauté concerne les citoyens de 55 pays, dont par exemple ceux d’Europe, du Japon, de la Turquie, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, du Bahreïn, de l'Iran, du Koweït, de la Malaisie, de l'Arabie saoudite et de Singapour. Cependant, la liste ne présente pas d’États africains.Pour obtenir ce visa, il faut remplir une demande - au plus tôt 40 jours et au plus tard quatre jours avant la date d'entrée prévue en Russie.Le délai de l’obtention de ce document ne dépassera pas six jours à compter de la date de la demande. Le Vietnam, le Cambodge et la Birmanie seront prochainement ajoutés à la liste.La demande peut être déposée en ligne, sur un site spécialisé du ministère russe des Affaires étrangères.Elle doit être accompagnée d'une photographie numérique et d'un scan de la page de données du passeport lisible à la machine du citoyen étranger. Aucun autre document n'est nécessaire pour obtenir ce visa électronique unique.Grâce à ce document, il est possible d'entrer et de sortir de Russie par voie aérienne, routière et maritime.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, demande de visa, visas, ministère russe des affaires étrangères