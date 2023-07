https://fr.sputniknews.africa/20230731/bientot-des-visas-numeriques-saoudiens-pour-ce-pays-maghrebin-1060963976.html

Bientôt des visas numériques saoudiens pour ce pays maghrébin

Bientôt des visas numériques saoudiens pour ce pays maghrébin

Une douzaine de pays, dont le Maroc, le Soudan, l’Ouganda et le Kenya, verront la simplification de présentation des visas saoudiens à partir de la fin d’août... 31.07.2023, Sputnik Afrique

L’Arabie saoudite envisage la suppression des visas autocollants fixés au passeport pour une douzaine de pays durant le mois d’août. Une annonce en ce sens a été faite la semaine dernière par l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne (AGAC).Parmi ces pays qui bénéficieront de cet allègement figurent le Maroc (changement à partir du 28 août), le Soudan (le 2 août), l’Ouganda (le 7 août) et le Kenya (le 23 août). En outre, par cette mesure seront concernés les détenteurs des passeports libanais, népalais, turcs, sri-lankais, thaïlandais ou encore vietnamiens.Nouvelle forme de visasSelon Arabian Business, les nouveaux visas prendront la forme d’un QR code qu’il sera possible de présenter via son portable ou sur un document imprimé séparément du document de voyage.Le média précise que ce changement touchera les visas de travail, de séjour et de résidence délivrés "par une partie des ambassades et missions diplomatiques saoudiennes".Une nouveauté qui s’inscrit dans le cadre du projet Vision 2030 censé stimuler le tourisme dans le sillage de diversification économique du royaume.

