https://fr.sputniknews.africa/20230714/rapprocher-encore-nos-pays-air-algerie-commente-louverture-dune-ligne-vers-saint-petersbourg-1060542473.html

"Rapprocher encore nos pays": Air Algérie commente l’ouverture d’une ligne vers Saint-Pétersbourg

"Rapprocher encore nos pays": Air Algérie commente l’ouverture d’une ligne vers Saint-Pétersbourg

En ouvrant une nouvelle liaison vers Saint-Pétersbourg, Air Algérie contribue au resserrement des liens entre la Russie et l’Afrique, a expliqué à Sputnik son... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T21:28+0200

2023-07-14T21:28+0200

2023-07-14T21:28+0200

maghreb

algérie

air algérie

tourisme

saint-pétersbourg

vol

avion

aéroport

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/0d/1044921971_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7f7fd6dd65b4f4c7fabaf901df34c08f.jpg

Le rapprochement par la voie céleste. Air Algérie va ouvrir une nouvelle liaison reliant Saint-Pétersbourg à Alger, qui permet à la Russie de rallier l’Afrique en quelques heures, comme l’a expliqué à Sputnik le directeur de la compagnie Yacine Benslimane.Cette nouvelle ligne permettra en outre aux voyageurs russes de s’ouvrir de nouveaux horizons, alors que certaines compagnies occidentales se voient forcées de contourner l’espace aérien russe, à cause des sanctions.Saint-Pétersbourg-AlgerLes vols directs entre Saint-Pétersbourg et Alger seront lancés fin juillet, à raison de trois fois par semaine, avait récemment annoncé la compagnie. Une liaison entre Moscou et la capitale algérienne existe déjà. L’aéroport Houari Boumédiène d’Alger permet par la suite un accès à plus de 75 destinations dans le monde.Air Algérie s’attend d’ailleurs à une augmentation de voyageurs russes, qui viendront découvrir les richesses de l’Algérie. Le pays peut en effet se reposer sur un important potentiel touristique, comme l’assurait Yacine Benslimane à Sputnik, mi-juin.L’Algérie a en effet consenti d’importants efforts pour développer le tourisme dans le Sahara. Les modalités d’entrée et de visa sont notamment assouplies pour les visiteurs souhaitant s’y rendre. Après la décennie noire, le tourisme avait été mis en pause dans le sud du pays et de nombreux pays déconseillaient à leurs ressortissants d’y aller. Une période désormais révolue.Plus au nord, la côte algérienne reste une valeur sûre, avec ses stations balnéaires de Ghazaouet ou Sidi-Fredj et les inévitables visites d’Oran et d’Alger. De récentes mesures géographiques ont d’ailleurs révélé que ce littoral était plus long que supposé.

maghreb

algérie

saint-pétersbourg

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, air algérie, tourisme, saint-pétersbourg, vol, avion, aéroport, opinion