L'Algérie mène une opération séduction pour attirer les touristes russes – images

Déterminée à conquérir le marché touristique international, l’Algérie multiplie les visites organisées pour les opérateurs étrangers. Une délégation russe est actuellement sur le terrain.Composée de représentants de nombreuses agences de voyage, la délégation fera une "visite d’exploration afin de découvrir le produit touristique algérien", selon le ministère algérien du Tourisme et e l’Artisanat.Les Russes séjourneront en Algérie jusqu’au 29 octobre et visiteront "plusieurs régions du pays, [notamment] le Sud et les villes côtières, en vue de l’inclure dans leur programme de ventes par la signature de contrats avec leurs homologues algériens".Le Sud algérien rouvre ses portesLa réouverture à grands pas du secteur touristique intervient après une longue pause pour des raisons sécuritaires durant la décennie noire.Fin septembre, le ministère algérien du Tourisme et de l’Artisanat a également organisé une visite guidée dans le Sud pour des opérateurs et journalistes étrangers en provenance du Canada, de Turquie, de France, d'Italie, de Croatie, de Finlande et d’Autriche.Un autre événement à célébrer pour le secteur touristique algérien, c’est le retour des touristes français dans le Sud et dans le Sahara algérien. À partir du 17 décembre prochain, la reprise des vols reliant Paris et Djanet est prévue.

