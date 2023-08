https://fr.sputniknews.africa/20230804/voici-les-10-clubs-de-football-les-plus-valorises-dafrique-1061068204.html

Voici les 10 clubs de football les plus valorisés d’Afrique

Voici les 10 clubs de football les plus valorisés d’Afrique

Des clubs de football égyptiens, marocains et sud-africains sont entrés dans le top 10 de ceux ayant le plus de valeur sur le continent africain, rapporte... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T17:57+0200

2023-08-04T17:57+0200

2023-08-04T20:41+0200

afrique subsaharienne

égypte

afrique du sud

maroc

tunisie

football

sport

club

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/17/1046036237_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_af0f45d190003a07c0d23f00bf02907a.jpg

Voici les 10 clubs de football avec le plus de valeur en Afrique, selon la plateforme Transfermarkt. Le classement a été réalisé en fonction de la valeur marchande combinée des joueurs et du potentiel qu'ils apportent au jeu sur le continent.La première place est occupée par le club égyptien Al Ahly SC, sa valeur étant estimée à 32,48 millions d’euros. Basé au Caire, Al Ahly dispose d’une histoire riche avec ses 148 titres. Son joueur le plus précieux est actuellement Aliou Dieng avec une valeur de 4,5 millions d’euros.Le club sud-africain Mamelodi Sundowns est le 2e dans le classement. Sa valeur marchande s’élève à 30,7 millions d'euros. Le club a une forte présence dans la Premier Soccer League sud-africaine.Le top 3 se termine avec l’Orlando Pirates FC, également d’Afrique du Sud (22,35 millions d’euros). Créé en 1937, ce dernier est d’ailleurs considéré comme le plus ancien club du pays. Le joueur le plus précieux est Nkosinathi Sibisi (1,2 million d’euros).Le club marocain Wydad Casablanca arrive en 4e position avec 20,99 millions d’euros. Il s’agit de l'un des clubs de football les plus titrés du Maroc. Son succès sur le terrain et le programme de développement des jeunes contribuent à leur valeur marchande élevée.Les 5e et 6e positions reviennent aux clubs égyptiens Zamalek SC et Pyramids FC, avec une valeur de 20,48 et 19,38 millions d’euros respectivement.Le seul club tunisien, Esperance Tunis, occupe la 7e place (19,05 millions d’euros).Le Sud-Africain Kaizer Chiefs (18,55 millions d’euros) est 8e.La liste se termine par deux clubs marocains, Raja Club Athletic (17,22 millions) et FAR Rabat (15,47 millions).

afrique subsaharienne

égypte

afrique du sud

maroc

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, égypte, afrique du sud, maroc, tunisie, football, sport, club