https://fr.sputniknews.africa/20230705/le-maroc-et-legypte-qualifies-pour-les-jo-a-paris-apres-la-coupe-dafrique-des-nations-de-football-1060343840.html

Le Maroc et l'Egypte qualifiés pour les JO à Paris après la Coupe d'Afrique des nations de football

Le Maroc et l'Egypte qualifiés pour les JO à Paris après la Coupe d'Afrique des nations de football

Suite à la Coupe d'Afrique des nations de football, les équipes du Maroc et de l'Egypte ont composté leurs billets pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. 05.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-05T10:33+0200

2023-07-05T10:33+0200

2023-07-05T10:35+0200

maroc

égypte

football

paris

jeux olympiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/1c/1057113634_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_53ee0960eaad4395f6e37ec11f4ff4af.jpg

La sélection marocaine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans de football et aux prochains Jeux Olympiques à Paris, après sa victoire le 4 juillet face au Mali par 4 tirs au but à 3.En finale, prévue samedi prochain, le Maroc sera opposé à l’Egypte, qui s’est imposée plus tôt face à la Guinée (1-0) lors de la première demi-finale. Le match pour la troisième place mettra aux prises la Guinée et le Mali. Le Maroc et l’Egypte ayant composté leurs billets pour les prochains JO, le dernier ticket des Jeux Olympiques reviendra à l’équipe classée 3è. La sélection qui occupera la 4è place pourra atteindre le prochain rendez-vous olympique, à condition de s’imposer en barrage face à une nation asiatique.

maroc

égypte

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

maroc, égypte, football, paris, jeux olympiques