Émeutes en France: Mbappé et ses coéquipiers prennent la parole

L’équipe de France de football, avec à sa tête Kylian Mbappé, s’est adressée aux émeutiers, alors que la France est en proie à des violences. Dans un message... 01.07.2023, Sputnik Afrique

Alors que la France a de nouveau connu une nuit de violences et des tensions entre émeutiers et forces de l’ordre après la mort du jeune Nahel, le footballeur Kylian Mbappé et d’autres joueurs de l’équipe de France ont appelé au calme dans le pays. C’est ce qui ressort d’un communiqué commun relayé sur le compte Twitter de l’attaquant du PSG le 30 juin.Selon les joueurs, "comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel".Mais, réagissant aux scènes de violences, les footballeurs ont demandé de mettre fin aux émeutes, qualifiant la situation de "véritable processus d’autodestruction".Ils ont tenu à souligner que "la violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins".En outre, les joueurs de la sélection française ont noté:Ils ont achevé leur message en affirmant que "le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction".Une situation "inacceptable"Cet appel des footballeurs français arrive après que Mbappé avait déjà réagi à la mort de l’adolescent, déplorant une situation "inacceptable".Plusieurs villes françaises ont été le théâtre des scènes de violence urbaine, laissant derrière elles une atmosphère apocalyptique.Selon les dernières données du ministère français de l’Intérieur, plus de 1.300 interpellations au niveau national ont été réalisées lors de la quatrième nuit de violences.

