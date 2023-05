https://fr.sputniknews.africa/20230521/avec-cinq-sacres-consecutifs-ce-pays-africain-entre-dans-lhistoire-du-football--1059398706.html

Avec cinq sacres consécutifs, ce pays africain entre dans l’histoire du football

Avec cinq sacres consécutifs, ce pays africain entre dans l’histoire du football

Le Sénégal a installé un record en devenant la première nation africaine vainqueur de cinq compétitions d’affilée de la Confédération africaine de football... 21.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-21T22:37+0200

2023-05-21T22:37+0200

2023-05-21T22:49+0200

afrique

afrique subsaharienne

sénégal

confédération africaine de football (caf)

coupe d'afrique des nations can

championnat d'afrique des nations (chan)

record

football

sport

macky sall

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/08/1044895928_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_486b5381e41d9a78f6ce18413253220d.jpg

Le Sénégal est devenu la première nation africaine à avoir gagné cinq compétitions de suite de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire historique le 19 mai en Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (U17), a relaté l’Agence de presse sénégalaise (APS).Selon l’APS, les compétitions de la CAF remportées par le Sénégal sont la Coupe d’Afrique des nations sénior et celle de beach soccer, respectivement en février et en octobre 2022, suivies cette année du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en février, de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20) en mars, et enfin de la CAN U17.Sur les cinq trophées, quatre ont été remportés face à des pays d’Afrique du Nord, qui ont longtemps été les bourreaux du football sénégalais par le passé, notamment l’Égypte en CAN sénior et en Beach Soccer, Algérie au CHAN et le Maroc en CAN U17, précise APS. Réception présidentielle et une primeAprès avoir été sacrés lors de cette CAN des U17, les lionceaux ont été reçus à la salle des banquets de la Présidence. Au cours de cette réception le Président sénégalais a décidé d’octroyer une prime spéciale au staff et aux jeunes joueurs, note l’APS.Avant de conclure, selon l’APS, la réception leur a souhaité de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats et de monter en équipe nationale A pour plus de performances, de coupes et davantage de primes.

afrique

afrique subsaharienne

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, sénégal, confédération africaine de football (caf), coupe d'afrique des nations can, championnat d'afrique des nations (chan), record, football, sport, macky sall