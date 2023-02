https://fr.sputniknews.africa/20230203/chan-2022-ces-surprises-que-nous-a-reservees-la-competition-1057812927.html

CHAN 2022: ces surprises que nous a réservées la compétition

Le Championnat d'Afrique des Nations a vu plusieurs équipes se distinguer. Qui sont les surprises du tournoi? Quelles sont les sélections qui ont confirmé les...

Alors que le rideau s’apprête à tomber à l’issue de la finale Algérie – Sénégal, le moment est venu de regarder dans le rétroviseur. Cette compétition qui met aux prises 18 sélections africaines composées de joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux nous a réservé de belles surprises.Une finale à domicileC’est à domicile que l’Algérie participera à la finale du Championnat d’Afrique des Nations. Bien que poussés par leur public, les Fennecs ont réalisé une entrée en matière discrète lors des phases de poule avec des succès sur le score de 1 but à 0 contre la Libye, l’Éthiopie et le Mozambique.Ils ont pu compter sur les excellentes prestations de leur gardien Alexis Guendouz formé à l’AS Saint-Étienne et qui évolue actuellement au CR Belouizad. Ses arrêts décisifs ont permis de préserver l’avantage à chaque fois et ainsi de se qualifier pour les quarts de finale. Enfin, les performances de l’attaquant Aimen Mahious ne sont pas passées inaperçues. Le jeune joueur de l’USM Alger, qui a marqué 5 fois lors de la compétition, est bien parti pour décrocher le titre de meilleur buteur. D’autant plus que ses réalisations ont scellé les résultats de certaines rencontres.En quarts de finale, l’Algérie a retrouvé la Côte d’Ivoire, face à qui elle s’est qualifiée dans les dernières secondes sur un penalty de Mahious. Le déclic est intervenu au tour suivant face au Niger où on a pu voir des Fennecs libérés. Ces derniers se sont montrés plus efficaces sur le plan offensif notamment en première mi-temps où ils ont inscrit 4 buts. C’est finalement sur un score de 5 buts à 0 que les Algériens ont validé leur ticket pour la finale contre le Sénégal… et ils pourront compter sur leur public pour faire office de douzième homme.Le Sénégal veut prendre sa revancheLes Lions de la Teranga disputeront le trophée à l’Algérie après un parcours correct. En phase de poules, ils ont débuté par une victoire 1-0 sur la Côte d’Ivoire avec un but de Moussa N’Diaye dans le dernier quart d’heure. Le second match contre l’Ouganda s’est soldé par une étonnante défaite sur le score de 1 but à 0. D’autant plus que les Sénégalais ont raté un penalty qui s’est avéré être le tournant de ce match.Face à ce faux pas, le sélectionneur a réagi en modifiant son schéma de jeu. Exit le 4-2-3-1, bonjour au 4-1-4-1. Un choix payant face à la République Démocratique du Congo. Le Sénégal n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire et l’a emporté sur le score de 3 buts à 0. Au tour suivant, il l’a emporté sur la Mauritanie grâce à un but sur penalty. C’est ensuite leur solidité défensive qui leur a permis de préserver ce résultat.En demi-finale, les Lions de la Teranga ont affronté Madagascar dans un face-à-face qui avait tout d’un match piège. Cependant, ils ont rapidement brisé les rêves des Baréa, autre sensation de la compétition, en inscrivant dès la quatrième minute le seul but de la partie sur une tête de Pape Diallo, bien aidé par une sortie hasardeuse du gardien adverse. Les joueurs de Madagascar n’ont pas réussi à se créer de réelles occasions ensuite. Les Sénégalais ont été également chanceux en fin de match. ÀA la 80e minute, l’arbitre n’a pas accordé de penalty sur un tir malgache dévié de la main par un joueur sénégalais. Ils retrouveront l’Algérie en finale, une équipe qu’ils connaissent bien puisque c’est contre les Fennecs qu’ils s’étaient inclinés durant la Coupe d’Afrique des Nations 2019 sur le score de 1 but à 0. Nul doute que les Sénégalais seront motivés à prendre leur revanche contre leur adversaire qui joue devant son public.Madagascar, la sensation de la compétitionLes Baréa disputaient leur première participation au Championnat d’Afrique des Nations de leur histoire. Et ils se sont fièrement défendus. C’est dans un groupe amputé du Maroc qu’ils ont démarré par une victoire sensationnelle contre le Ghana, 2 à 1. Pour leur second match, ils n’ont laissé aucune chance au Soudan en s’imposant sur le score de 3 buts à 0.C’est avec la première place de leur groupe qu’ils ont hérité du Mozambique en quarts de finale. Et ils n’ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires avec 3 buts à 1. Les Baréa se sont distingués par leur efficacité offensive. Huit buts ont été inscrits en quatre matchs. Trois ont été signés par leur joueur vedette Koloina Razafindranaivo avec notamment une superbe frappe enroulée contre le Mozambique.Une performance qui n’est pas passée inaperçue puisque Koloina Razafindranaivo vient de signer au MC Alger, actuel troisième de Ligue 1 algérienne. Toutefois, le parcours des Baréa a pris fin en demi-finale contre le Sénégal sur le plus petit écart. L'entraîneur malgache Romuald Rakotondrabe a malgré tout salué la résilience de ses joueurs et les esprits sont désormais tournés vers la petite finale contre le Niger avec la ferme intention de rentrer au pays la médaille de bronze autour du cou.Le Niger, invité surpriseLes Ménas ont dépassé toutes les attentes lors de ce CHAN. Pour leur quatrième participation, ils ont hérité d’un groupe relevé avec la présence du Cameroun. Lors du premier match, ils ont accroché le Congo-Brazzaville sur le score de 0 à 0. Le but inscrit par Bassinga a en effet été refusé pour une position de hors-jeu.Tombeurs du Cameroun, les joueurs du Niger vont réaliser leur match de référence dans cette compétition. Auteurs d’une prestation honorable en première mi-temps, les Menas ont pris l’avantage sur un coup franc signé Ousseni. Malgré une grosse occasion en fin de match, les Lions Indomptables ne sont pas parvenus à égaliser et ont donc été éliminés par le Niger.En quart de finale, le Niger a affronté le Ghana. Les Black Stars ont réalisé une entame de match catastrophique avec un but contre leur camp, évité de justesse par le gardien ghanéen à la 7e minute de jeu. Et c’est justement sur un centre dévié dans le but par le défenseur ghanéen Konadu Yiadom que les Nigériens ont pris en toute logique l’avantage trois minutes plus tard.En début de seconde période, c’est une interception du milieu de terrain qui a entraîné le second but nigérien de Boubacar Hainikoye. Le joueur de l’US Gendarmerie Nationale a inscrit une jolie frappe enroulée qui est allée se loger dans le petit filet droit du but ghanéen. Les Ghanéens n’ont jamais pu renverser le cours du match et c’est sur le score de 2 buts à 0 que les Nigériens l’ont emporté.Pour leur première demi-finale de leur histoire, les Ménas sont tombés sur l’Algérie. La marche était beaucoup trop haute face à des Fennecs poussés par leur public et elle s’est soldée par une défaite 5 buts à 0. Face à Madagascar, les Nigériens auront à cœur de finir en beauté leur parcours d’ores et déjà historique.

