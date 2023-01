https://fr.sputniknews.africa/20230124/chan-2023-madagascar-linvite-surprise-de-la-competition-1057691813.html

CHAN 2023: Madagascar, l’invité surprise de la compétition

Les Baréa ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la CHAN. Quels sont les secrets de cette réussite? Focus sur cette équipe qui pourrait... 24.01.2023, Sputnik Afrique

C’est l’équipe surprise de la compétition. Madagascar participait pour la première fois au Championnat d’Afrique des Nations qui met aux prises 18 sélections composées uniquement de joueurs évoluant dans un club de leur pays. Après une victoire sur le Ghana et sur le Soudan, la qualification des Baréa pour les quarts de finale avec en prime la première place de groupe est une sensation. Ils affronteront le Mozambique en quarts de finale.Signe du destin, bien que représenté par Roumuald Rakotondrabe pour la CHAN 2022, le sélectionneur français Nicolas Dupuis est de retour à la tête de la sélection malgache depuis avril 2022. C’est lui qui était sur le banc lors de l’édition 2019 de la CAN. Fait curieux, pour la CHAN 2022, la sélection malgache utilise exactement le même schéma de jeu qu’en 2019. Il est composé de 4 défenseurs, 3 milieux et de 3 attaquants sur une base offensive. Celui-ci a notamment fait la différence lors du premier but marqué contre le Ghana. En ce qui concerne les joueurs retenus pour participer à la compétition, Madagascar peut compter sur six joueurs qui évoluent au Fosa Juniors, actuel leader de la conférence nord de l’Orange Pro League, le championnat malgache et de cinq autres qui proviennent du CFF Andoharanofotsy qui occupe la première place de la conférence sud. Afin de faciliter sa préparation pour le Championnat d’Afrique des Nations, l’association des Clubs de football élite de Madagascar (CFEM) a accepté en décembre dernier de réaménager le calendrier du championnat de première division malgache, à la demande de la fédération de football de Madagascar. Ainsi, les 5e et 6e journées de championnat local qui devaient se dérouler fin décembre ont été reportées. Les 35 joueurs sélectionnés ont pu commencer à se rassembler le 12 décembre 2022, un mois avant le début de la CHAN. Une CAN 2019 historique Ce n’est pas la première fois que Madagascar réalise un coup d’éclat. En 2019, la sélection malgache avait participé à la première CAN de son histoire et crevé l’écran. Elle avait hérité d’un groupe relevé avec le Nigeria et la Guinée. Pour son premier match, Les Baréa avaient accroché la Guinée de l’attaquant du Lokomotiv Moscou, François Kamano, sur le score de deux buts partout. Ils ont ensuite battu le Burundi sur le score de 1 but à 0 avant de s’offrir un coup d’éclat en battant le Nigéria sur le score de 2-0 pour prendre par la même occasion la tête de leur groupe. En huitièmes de finale, Madagascar a une nouvelle fois réalisé un exploit en tenant tête à la République Démocratique du Congo sur un score de deux buts partout. C’est lors de la loterie des tirs au but qu’elle a décroché son billet pour les quarts de finale. Les tireurs congolais Tisserand et Bolasie avaient chacun manqué leur tentative.

