https://fr.sputniknews.africa/20230116/lalgerie-cree-un-timbre-poste-en-lhonneur-du-chan-2022-1057613021.html

L’Algérie crée un timbre-poste en l’honneur du CHAN 2022

L’Algérie crée un timbre-poste en l’honneur du CHAN 2022

Le ministère algérien de la Poste et des télécommunications a lancé un nouveau timbre-poste pour cette édition du Championnat d’Afrique des Nations. Dans la... 16.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-16T15:19+0100

2023-01-16T15:19+0100

2023-01-16T15:23+0100

algérie

football

timbre

poste

championnat d'afrique des nations (chan)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/0d/1052119298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf6780a80d086a12fed5dee38db5ba79.jpg

Pour la première fois depuis sa création, le CHAN se déroule à Alger, au stade Nelson-Mandela, baptisé en hommage au défunt dirigeant sud-africain. À cette occasion, le ministère de la Poste et des télécommunications a sorti un timbre-poste spécial, indique un communiqué de l’instance.Le concepteur, Zakaria Morsli, montre sur l’image le nouveau stade de Baraki qui accueille la compétition cette année. La carte du continent africain y est dessinée dans les couleurs de ce championnat. On peut également y voir un ballon de football et un joueur vêtu d’un maillot de l’équipe algérienne.Au-dessus de la balle est inscrit le mot “Algérie” en langue anglaise et en arabe, ainsi que “CHAN 2022” sur le côté, en arabe, en amazighe et en anglais. En outre, il porte le logo de la Banque d’Algérie.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, football, timbre, poste, championnat d'afrique des nations (chan)