La cérémonie d’ouverture du CHAN 2022 à Alger en images

La cérémonie d’ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) s’est déroulée le 13 janvier à Alger.L’événement a eu lieu dans le nouveau stade de Baraki, baptisé Nelson Mandela et inauguré le 12 janvier par le Président Tebboune.L’ouverture a été marquée par plusieurs interventions. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, a tenu un discours avant de donner la parole à Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela. Il a remercié l’Algérie d’avoir baptisé le nouveau stade du nom de son grand-père.Le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le Premier ministre algérien ont également prononcé des mots d’ouverture.La cérémonie s’est poursuivie avec un spectacle chorégraphique illustrant diverses régions de l’Algérie, sous des airs algérois, kabyle, chaoui, alaoui et targui. Ensuite, plusieurs danseurs vêtus de tenues aux couleurs des pays africains sont entrés sur la pelouse, suivis par l’apparition des drapeaux de l’ensemble des pays qui participent au championnat.Les interventions de plusieurs chanteurs et musiciens ont complété la cérémonie, dont les célèbres Dadju et Sollking.L’ouverture a été suivie du match Algérie-Libye et la victoire du pays des fennecs avec un score de 1:0.La compétition se tiendra jusqu’au 4 février en Algérie. Elle devait initialement se tenir du 10 juillet au 1er août 2022, mais a été reportée à janvier 2023 à cause de la pandémie du coronavirus et de la Coupe du monde de la FIFA 2022 déjà programmée en novembre-décembre 2022.

