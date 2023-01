https://fr.sputniknews.africa/20230112/marhaba-le-ballon-officiel-du-chan-2022-est-devoile--photo-1057574608.html

Marhaba, le ballon officiel du CHAN 2022, est dévoilé – photo

Marhaba, le ballon officiel du CHAN 2022, est dévoilé – photo

Le ballon officiel qui sera lancé lors du match d’ouverture, portera les couleurs de l’Algérie et du CHAN. 12.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-12T18:49+0100

2023-01-12T18:49+0100

2023-01-12T18:49+0100

sport

football

championnat

afrique

algérie

ballon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/0d/1052119298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf6780a80d086a12fed5dee38db5ba79.jpg

La Confédération africaine de football a présenté le ballon officiel du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui débute demain en Algérie. À cette occasion, le ballon a été nommé "Marhaba" qui signifie "Bienvenue" en arabe. Le coup d’envoi de la compétition sera donné à 20h au stade Nelson Mandela à Alger. Pour cette 7ème édition du Championnat d'Afrique des Nations, le ballon officiel portera les couleurs de l’Algérie et du CHAN. Il sera lancé lors du premier match entre l'Algérie et la Libye. Du 13 janvier au 04 février 2023, quatre villes accueilleront ce tournoi. Il s’agit d’Alger, Oran, Constantine et Annaba.

afrique

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sport, football, championnat, afrique, algérie, ballon